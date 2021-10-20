https://ria.ru/20211020/davlenie-1755394857.html

В офисе Зеленского оценили заявления о давлении на телеканал "UA: Первый"

В офисе Зеленского оценили заявления о давлении на телеканал "UA: Первый" - РИА Новости, 20.10.2021

В офисе Зеленского оценили заявления о давлении на телеканал "UA: Первый"

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у власти нет никакого особенного отношения к общественному вещателю "UA: Первый", поэтому... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:21

2021-10-20T14:21

2021-10-20T14:21

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партия "слуга народа"

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КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у власти нет никакого особенного отношения к общественному вещателю "UA: Первый", поэтому заявление о давлении на редакцию телеканала некорректно и необоснованно.Ранее ведущая ток-шоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале "UA: Первый" Мирослава Барчук заявила о давлении на редакцию программы по стороны офиса президента. По ее словам, офис президента контролирует присутствие на эфирах депутатов от фракции "Слуга народа"."Говорить о каком-то особенном отношении представителей власти к общественному вещателю точно некорректно и необоснованно. Более того, независимая редакционная политика любого СМИ — это ключевой признак здорового общества и современного государства. То есть прямое вмешательство в работу редакций - абсолютный нонсенс", - цитирует Подоляка агентство "Укринформ".Он заявил, что "очень странно" было увидеть эмоциональный комментарий ведущей и добавил, что представители власти регулярно появляются в программах телеканала."Но если тот или иной представитель власти видит в эфирах того или иного проекта последовательную и упорную несбалансированность позиций, постоянную и явную ангажированность ведущих и редакции, то можно понять крайне небольшое желание людей идти в эфир именно этого проекта", - сказал Подоляк.Он отметил, что в этом нет и не может быть никакого подтекста, поскольку в других эфирах общественного вещателя представители власти с удовольствием продолжают участвовать. "Хотя и в этом проекте присутствовали в большинстве эфиров представители монобольшинства, в том числе и председатель партии "Слуга народа". Весь вопрос только в соблюдении принципов баланса мнений, полноты представления информации, профессионального соответствия экспертов и беспристрастности ведущих. Если эти принципы в проекте не соблюдаются, то гостям проекта несбалансированность и предвзятость авторов проекта могут просто уже надоедать", - сказал советник.

https://ria.ru/20211020/nato-1755264600.html

https://ria.ru/20211020/slovar-1755371373.html

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в мире, украина, партия "слуга народа"