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В офисе Зеленского оценили заявления о давлении на телеканал "UA: Первый"
В офисе Зеленского оценили заявления о давлении на телеканал "UA: Первый" - РИА Новости, 20.10.2021
В офисе Зеленского оценили заявления о давлении на телеканал "UA: Первый"
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у власти нет никакого особенного отношения к общественному вещателю "UA: Первый", поэтому... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:21
2021-10-20T14:21
в мире
украина
партия "слуга народа"
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КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у власти нет никакого особенного отношения к общественному вещателю "UA: Первый", поэтому заявление о давлении на редакцию телеканала некорректно и необоснованно.Ранее ведущая ток-шоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале "UA: Первый" Мирослава Барчук заявила о давлении на редакцию программы по стороны офиса президента. По ее словам, офис президента контролирует присутствие на эфирах депутатов от фракции "Слуга народа"."Говорить о каком-то особенном отношении представителей власти к общественному вещателю точно некорректно и необоснованно. Более того, независимая редакционная политика любого СМИ — это ключевой признак здорового общества и современного государства. То есть прямое вмешательство в работу редакций - абсолютный нонсенс", - цитирует Подоляка агентство "Укринформ".Он заявил, что "очень странно" было увидеть эмоциональный комментарий ведущей и добавил, что представители власти регулярно появляются в программах телеканала."Но если тот или иной представитель власти видит в эфирах того или иного проекта последовательную и упорную несбалансированность позиций, постоянную и явную ангажированность ведущих и редакции, то можно понять крайне небольшое желание людей идти в эфир именно этого проекта", - сказал Подоляк.Он отметил, что в этом нет и не может быть никакого подтекста, поскольку в других эфирах общественного вещателя представители власти с удовольствием продолжают участвовать. "Хотя и в этом проекте присутствовали в большинстве эфиров представители монобольшинства, в том числе и председатель партии "Слуга народа". Весь вопрос только в соблюдении принципов баланса мнений, полноты представления информации, профессионального соответствия экспертов и беспристрастности ведущих. Если эти принципы в проекте не соблюдаются, то гостям проекта несбалансированность и предвзятость авторов проекта могут просто уже надоедать", - сказал советник.
https://ria.ru/20211020/nato-1755264600.html
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в мире, украина, партия "слуга народа"
14:21 20.10.2021
 
В офисе Зеленского оценили заявления о давлении на телеканал "UA: Первый"

В офисе Зеленского назвали заявления о давлении на телеканал "UA: Первый" некорректными

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание администрации президента Украины
Здание администрации президента Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у власти нет никакого особенного отношения к общественному вещателю "UA: Первый", поэтому заявление о давлении на редакцию телеканала некорректно и необоснованно.
Ранее ведущая ток-шоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале "UA: Первый" Мирослава Барчук заявила о давлении на редакцию программы по стороны офиса президента. По ее словам, офис президента контролирует присутствие на эфирах депутатов от фракции "Слуга народа".
"Говорить о каком-то особенном отношении представителей власти к общественному вещателю точно некорректно и необоснованно. Более того, независимая редакционная политика любого СМИ — это ключевой признак здорового общества и современного государства. То есть прямое вмешательство в работу редакций - абсолютный нонсенс", - цитирует Подоляка агентство "Укринформ".
Он заявил, что "очень странно" было увидеть эмоциональный комментарий ведущей и добавил, что представители власти регулярно появляются в программах телеканала.
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"Но если тот или иной представитель власти видит в эфирах того или иного проекта последовательную и упорную несбалансированность позиций, постоянную и явную ангажированность ведущих и редакции, то можно понять крайне небольшое желание людей идти в эфир именно этого проекта", - сказал Подоляк.
Он отметил, что в этом нет и не может быть никакого подтекста, поскольку в других эфирах общественного вещателя представители власти с удовольствием продолжают участвовать. "Хотя и в этом проекте присутствовали в большинстве эфиров представители монобольшинства, в том числе и председатель партии "Слуга народа". Весь вопрос только в соблюдении принципов баланса мнений, полноты представления информации, профессионального соответствия экспертов и беспристрастности ведущих. Если эти принципы в проекте не соблюдаются, то гостям проекта несбалансированность и предвзятость авторов проекта могут просто уже надоедать", - сказал советник.
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