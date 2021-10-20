https://ria.ru/20211020/davlenie-1755315594.html
Стала известна причина вынужденной посадки самолета в Якутии
Стала известна причина вынужденной посадки самолета в Якутии - РИА Новости, 20.10.2021
Стала известна причина вынужденной посадки самолета в Якутии
Причиной вынужденной посадки самолета авиакомпании "Якутия" с вахтовиками в якутском Среднеколымске стало падение давления масла в силовой установке, никто не... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T07:04
2021-10-20T07:04
2021-10-20T07:22
происшествия
среднеколымск
певек
роман копин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
чукотка
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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Причиной вынужденной посадки самолета авиакомпании "Якутия" с вахтовиками в якутском Среднеколымске стало падение давления масла в силовой установке, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.Ранее в среду губернатор Чукотки Роман Копин сообщил, что самолёт с вахтовыми работниками, летевший на Чукотку, вынужденно сел в якутском Среднеколымске из-за неисправности, люди размещены в гостинице. По его словам, власти региона обратились в правительство Якутии и Росавиацию за воздействием на авиакомпанию."Рейс АК "Якутия", судно Dash 8 Q300, маршрут Среднеколымск – Певек, произошло падение давления масла в силовой установке номер два. Экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка была благополучной. Никто не пострадал, судно не повреждено. Приказом Росавиации создана комиссия по расследованию инцидента, Якутской транспортной прокуратурой организована проверка", - отметил собеседник агентства.По его словам, на борту было шесть членов экипажа и 44 пассажира.
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происшествия, среднеколымск, певек, роман копин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), чукотка
07:04 20.10.2021 (обновлено: 07:22 20.10.2021)
Стала известна причина вынужденной посадки самолета в Якутии
Причиной вынужденной посадки самолета в Якутии стало падение давления в силовой установке