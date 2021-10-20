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Пассажиры вынужденно севшего в Якутии самолета улетели резервным бортом
Пассажиры вынужденно севшего в Якутии самолета улетели резервным бортом - РИА Новости, 20.10.2021
Пассажиры вынужденно севшего в Якутии самолета улетели резервным бортом
Сорок пассажиров рейса авиакомпании "Якутия", вынужденного севшего в якутском Среднеколымске, отправлены в аэропорт назначения - чукотский Певек, остальные... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T07:35
2021-10-20T07:37
происшествия
среднеколымск
певек
роман копин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
чукотка
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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Сорок пассажиров рейса авиакомпании "Якутия", вынужденного севшего в якутском Среднеколымске, отправлены в аэропорт назначения - чукотский Певек, остальные вылетят в среду, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура."Сорок пассажиров запланированного рейса отправлены резервным бортом до пункта назначения 19 октября, четыре размещены в гостиницу, их доставка в аэропорт назначения запланирована на сегодня – 20 октября", - говорится в сообщении.Ранее в среду губернатор Чукотки Роман Копин сообщил, что самолёт с вахтовыми работниками, летевший на Чукотку, вынужденно сел в якутском Среднеколымске из-за неисправности, люди размещены в гостинице. По его словам, власти региона обратились в правительство Якутии и Росавиацию за воздействием на авиакомпанию. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что причиной возврата самолета АК "Якутия" стало падение давления масла в силовой установке. На борту были шесть членов экипажа, 44 пассажира. Никто не пострадал, судно не повреждено. Приказом Росавиации создана комиссия по расследованию инцидента.
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среднеколымск
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происшествия, среднеколымск, певек, роман копин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), чукотка
07:35 20.10.2021 (обновлено: 07:37 20.10.2021)
 
Пассажиры вынужденно севшего в Якутии самолета улетели резервным бортом

Пассажиры вынужденно севшего в Якутии самолета отправились на Чукотку резервным бортом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Сорок пассажиров рейса авиакомпании "Якутия", вынужденного севшего в якутском Среднеколымске, отправлены в аэропорт назначения - чукотский Певек, остальные вылетят в среду, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Сорок пассажиров запланированного рейса отправлены резервным бортом до пункта назначения 19 октября, четыре размещены в гостиницу, их доставка в аэропорт назначения запланирована на сегодня – 20 октября", - говорится в сообщении.
Шасси пассажирского самолета - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 07:04
Стала известна причина вынужденной посадки самолета в Якутии
Ранее в среду губернатор Чукотки Роман Копин сообщил, что самолёт с вахтовыми работниками, летевший на Чукотку, вынужденно сел в якутском Среднеколымске из-за неисправности, люди размещены в гостинице. По его словам, власти региона обратились в правительство Якутии и Росавиацию за воздействием на авиакомпанию. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что причиной возврата самолета АК "Якутия" стало падение давления масла в силовой установке. На борту были шесть членов экипажа, 44 пассажира. Никто не пострадал, судно не повреждено. Приказом Росавиации создана комиссия по расследованию инцидента.
 
ПроисшествияСреднеколымскПевекРоман КопинФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Чукотка
 
 
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