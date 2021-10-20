https://ria.ru/20211020/chukotka-1755316859.html

Пассажиры вынужденно севшего в Якутии самолета улетели резервным бортом

Пассажиры вынужденно севшего в Якутии самолета улетели резервным бортом - РИА Новости, 20.10.2021

Пассажиры вынужденно севшего в Якутии самолета улетели резервным бортом

Сорок пассажиров рейса авиакомпании "Якутия", вынужденного севшего в якутском Среднеколымске, отправлены в аэропорт назначения - чукотский Певек, остальные... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T07:35

2021-10-20T07:35

2021-10-20T07:37

происшествия

среднеколымск

певек

роман копин

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

чукотка

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ВЛАДИВОСТОК, 20 окт – РИА Новости. Сорок пассажиров рейса авиакомпании "Якутия", вынужденного севшего в якутском Среднеколымске, отправлены в аэропорт назначения - чукотский Певек, остальные вылетят в среду, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура."Сорок пассажиров запланированного рейса отправлены резервным бортом до пункта назначения 19 октября, четыре размещены в гостиницу, их доставка в аэропорт назначения запланирована на сегодня – 20 октября", - говорится в сообщении.Ранее в среду губернатор Чукотки Роман Копин сообщил, что самолёт с вахтовыми работниками, летевший на Чукотку, вынужденно сел в якутском Среднеколымске из-за неисправности, люди размещены в гостинице. По его словам, власти региона обратились в правительство Якутии и Росавиацию за воздействием на авиакомпанию. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что причиной возврата самолета АК "Якутия" стало падение давления масла в силовой установке. На борту были шесть членов экипажа, 44 пассажира. Никто не пострадал, судно не повреждено. Приказом Росавиации создана комиссия по расследованию инцидента.

https://ria.ru/20211020/davlenie-1755315594.html

среднеколымск

певек

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, среднеколымск, певек, роман копин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), чукотка