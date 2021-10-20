https://ria.ru/20211020/chukotka-1755289241.html
Доедают просроченное: на Чукотке заявили об угрозе голода из-за китайцев
Доедают просроченное: на Чукотке заявили об угрозе голода из-за китайцев - РИА Новости, 20.10.2021
Доедают просроченное: на Чукотке заявили об угрозе голода из-за китайцев
Жители Чукотки жалуются на пустые полки в магазинах. Контейнеры с северным завозом застряли во Владивостоке из-за того, что порт перегружен китайскими товарами. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T08:00
2021-10-20T08:00
2021-10-20T15:32
общество
продукты
еда
владивосток
роман копин
провидения
чукотка
владимир солодов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755289541_0:0:2185:1229_1920x0_80_0_0_e4f103e7556585f4f6fdb04018586f7d.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Жители Чукотки жалуются на пустые полки в магазинах. Контейнеры с северным завозом застряли во Владивостоке из-за того, что порт перегружен китайскими товарами. В итоге в некоторых поселках люди вынуждены покупать просроченное молоко — свежего давно нет. О фруктах и овощах здесь только мечтают — разобрали даже сушеный лук. Власти региона пытаются решить проблему, доставляя продукты по воздуху. Но их мгновенно расхватывают.Деликатесный йогуртРаньше в чукотский поселок Провидения, где живут более двух тысяч человек, пароход с продуктами приходил несколько раз за навигацию. В этом году, утверждают местные, был всего один рейс. Вариантов доставки по суше нет."Привезли семь видов яблок, картошку, лук, морковь, апельсины. Но понемногу. Хватило на месяц. Сейчас свежих фруктов нет ни в одном магазине поселка. Из овощей осталась только картошка. Но и она скоро кончится — люди в панике скупают мешками", — рассказывает РИА Новости сотрудница одного из магазинов Ольга Г. (имя изменено).В ассортименте местных торговых точек всегда были сушеные овощи — на крайний случай. Но и с ними беда: "Лук сухой в поселке весь скупили, морковь последнюю разбирают".Молочные продукты здесь — деликатес. Ольга вспоминает: как-то самолетом доставили сметану, ряженку и кефир. Очередь занимали с раннего утра.Даже обычное пастеризованное молоко давно не видели. В одном из магазинов есть просроченное — на нем готовят каши. "Пакет — 30-50 рублей. Берут, а что делать. Выбор-то небольшой: либо с истекшим сроком годности, либо сухое", — поясняет собеседница.Водка и тряпкиЛежалым товаром торгуют почти в открытую. На полках — просроченные консервированные супы и печенья. Ни колбас, ни сыров. Из мяса пока есть оленина и куриные окорочка — как свежие, так и уцененные. На исходе и бакалея."Ячневая крупа закончилась. Макароны с нового завоза еще недавно были, но вчера со склада не принесли. Видимо, тоже уже нет", — вздыхает Ольга.В поселке Провидения случались перебои с продуктами, однако такого коллапса не было давно.Единственный товар, с которым нет проблем, — алкоголь. Его всегда завозят в большом количестве."В магазинах ничего, кроме водки и тряпок", — отмечает местный житель Александр.Со дня на день в Провидения должны отправить вертолет с продуктами. Обещают до двух тонн самого необходимого. Но хватит этого ненадолго."Крайний самолет привез чуть-чуть свежести (здесь так называют скоропортящиеся продукты. — Прим. ред.). Но все очень быстро расхватали, — говорит Ольга. — Да и цены на все были космические. Килограмм огурцов или помидоров — 950 рублей. Я взяла немного для детей — половины зарплаты нет. Получаю я 28 тысяч".Люди надеются на скорый приход сухогруза. Правда, в прошлый раз многие контейнеры были заполнены промышленными товарами — моющими средствами, кастрюлями, канцелярией."Продукты грузят в первую очередь"В администрации Провиденского городского округа успокаивают: продукты доставят, но нужно немного подождать. Загрузку судна "Владимир Мясников" несколько раз сдвигали. Его ждали в последних числах октября, сейчас — 5-7 ноября.Губернатор Чукотки Роман Копин в Instagram подтвердил: в этом году навигация очень сложная. С июля по сентябрь в порты округа зашло в три раза меньше судов, чем обычно. В октябре и ноябре нужны дополнительные рейсы. Ситуацию отслеживают в ежедневном режиме.Начальник окружного департамента сельского хозяйства и продовольствия Сергей Давидюк уточнил, что планировали завезти 14,7 тысячи тонн продовольствия. Больше половины уже на месте. В первую очередь, подчеркнул он, на суда грузят продукты.Макароны с витаминамиНа пустые полки жалуются и во многих других населенных пунктах Чукотки. В Певеке и Билибино на продуктовых складах тоже почти нет запасов."С голоду мы, конечно, не умрем. Но сколько я ни уговариваю организм, что в макаронах очень много витаминов и минералов, не помогает, — пишет в соцсетях жительница Чукотки. — Детям нужно есть яйца, сыр, нужна и клетчатка из овощей и фруктов. Растущему организму никак без кальция. Борщ — предел мечтаний. Разве это дело?"Даже в столице региона ассортимент в этом году намного скуднее. В конце сентября в Анадыре из магазинов пропали яйца. Горожане уверяли, что их отпускают только своим — по знакомству. По словам местного блогера Евгения Басова, проблему решили две недели назад — теперь яйца можно купить спокойно.По его словам, перебои вызваны нехваткой судов."После кризиса экономика КНР быстрее всего восстановилась, и они начали фрахтовать наши сухогрузы. Транспортным компаниям это тоже выгодно: до Чукотки из Владивостока месяц ходу. За это время пароход может сделать несколько рейсов в Китай", — объясняет блогер.О транспортных проблемах ранее заявлял и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его словам, из-за кризиса в глобальной логистике в портах Владивостока скопилось огромное количество неотправленных контейнеров. За последнюю неделю ситуацию удалось стабилизировать: продукты ушли в пункты назначения. На очереди — стройматериалы.
https://ria.ru/20210809/tseny-1744765382.html
https://ria.ru/20210723/otshelnik-1742436302.html
https://ria.ru/20211004/krizis-1753018501.html
https://ria.ru/20200930/uelen-1577965266.html
https://ria.ru/20210210/chukotka-1596738064.html
https://ria.ru/20201210/morzhi-1588203621.html
владивосток
провидения
чукотка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755289541_220:0:2163:1457_1920x0_80_0_0_a88a50b4a08def0871670c5f67fb8d4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, продукты, еда, владивосток, роман копин, провидения, чукотка, владимир солодов
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Жители Чукотки жалуются на пустые полки в магазинах. Контейнеры с северным завозом застряли во Владивостоке из-за того, что порт перегружен китайскими товарами. В итоге в некоторых поселках люди вынуждены покупать просроченное молоко — свежего давно нет. О фруктах и овощах здесь только мечтают — разобрали даже сушеный лук. Власти региона пытаются решить проблему, доставляя продукты по воздуху. Но их мгновенно расхватывают.
Деликатесный йогурт
Раньше в чукотский поселок Провидения, где живут более двух тысяч человек, пароход с продуктами приходил несколько раз за навигацию. В этом году, утверждают местные, был всего один рейс. Вариантов доставки по суше нет.
"Привезли семь видов яблок, картошку, лук, морковь, апельсины. Но понемногу. Хватило на месяц. Сейчас свежих фруктов нет ни в одном магазине поселка. Из овощей осталась только картошка. Но и она скоро кончится — люди в панике скупают мешками", — рассказывает РИА Новости сотрудница одного из магазинов Ольга Г. (имя изменено).
В ассортименте местных торговых точек всегда были сушеные овощи — на крайний случай. Но и с ними беда: "Лук сухой в поселке весь скупили, морковь последнюю разбирают".
Молочные продукты здесь — деликатес. Ольга вспоминает: как-то самолетом доставили сметану, ряженку и кефир. Очередь занимали с раннего утра.
"А в итоге выяснилось, что каждого наименования было по 15-20 упаковок. Отдавали по две в одни руки — чтобы никого не обидеть. А что такое банка сметаны и пакет ряженки на семью?" — говорит она.
Даже обычное пастеризованное молоко давно не видели. В одном из магазинов есть просроченное — на нем готовят каши. "Пакет — 30-50 рублей. Берут, а что делать. Выбор-то небольшой: либо с истекшим сроком годности, либо сухое", — поясняет собеседница.
Водка и тряпки
Лежалым товаром торгуют почти в открытую. На полках — просроченные консервированные супы и печенья. Ни колбас, ни сыров. Из мяса пока есть оленина и куриные окорочка — как свежие, так и уцененные. На исходе и бакалея.
"Ячневая крупа закончилась. Макароны с нового завоза еще недавно были, но вчера со склада не принесли. Видимо, тоже уже нет", — вздыхает Ольга.
В поселке Провидения случались перебои с продуктами, однако такого коллапса не было давно.
"В навигацию всегда были и молоко, и йогурты. В прошлом году мы даже бананы ели. Люди опасаются повторения голодных 90-х", — признается сотрудница магазина.
Единственный товар, с которым нет проблем, — алкоголь. Его всегда завозят в большом количестве.
"В магазинах ничего, кроме водки и тряпок", — отмечает местный житель Александр.
Со дня на день в Провидения должны отправить вертолет с продуктами. Обещают до двух тонн самого необходимого. Но хватит этого ненадолго.
"Крайний самолет привез чуть-чуть свежести (здесь так называют скоропортящиеся продукты. — Прим. ред.). Но все очень быстро расхватали, — говорит Ольга. — Да и цены на все были космические. Килограмм огурцов или помидоров — 950 рублей. Я взяла немного для детей — половины зарплаты нет. Получаю я 28 тысяч".
Люди надеются на скорый приход сухогруза. Правда, в прошлый раз многие контейнеры были заполнены промышленными товарами — моющими средствами, кастрюлями, канцелярией.
"Продукты грузят в первую очередь"
В администрации Провиденского городского округа успокаивают
: продукты доставят, но нужно немного подождать. Загрузку судна "Владимир Мясников" несколько раз сдвигали. Его ждали в последних числах октября, сейчас — 5-7 ноября.
Губернатор Чукотки Роман Копин в Instagram подтвердил
: в этом году навигация очень сложная. С июля по сентябрь в порты округа зашло в три раза меньше судов, чем обычно. В октябре и ноябре нужны дополнительные рейсы. Ситуацию отслеживают в ежедневном режиме.
"Работаем с транспортными компаниями, внимательно наблюдаем за погодой. Если понадобятся ледоколы, привлечем. В приоритете — продукты питания. Но речь не только о них. Много строек во всех районах. Для этого нужны материалы, техника, модульные конструкции", — объяснил глава региона.
Начальник окружного департамента сельского хозяйства и продовольствия Сергей Давидюк уточнил, что планировали завезти 14,7 тысячи тонн продовольствия. Больше половины уже на месте. В первую очередь, подчеркнул он, на суда грузят продукты.
Макароны с витаминами
На пустые полки жалуются и во многих других населенных пунктах Чукотки. В Певеке и Билибино на продуктовых складах тоже почти нет запасов.
"С голоду мы, конечно, не умрем. Но сколько я ни уговариваю организм, что в макаронах очень много витаминов и минералов, не помогает, — пишет в соцсетях жительница Чукотки. — Детям нужно есть яйца, сыр, нужна и клетчатка из овощей и фруктов. Растущему организму никак без кальция. Борщ — предел мечтаний. Разве это дело?"
Даже в столице региона ассортимент в этом году намного скуднее. В конце сентября в Анадыре из магазинов пропали яйца. Горожане уверяли, что их отпускают только своим — по знакомству. По словам местного блогера Евгения Басова, проблему решили две недели назад — теперь яйца можно купить спокойно.
"Есть вроде бы все. Но если раньше было 20 наименований печенья, то сейчас — пять. И так со всеми товарами", — уточняет Басов.
По его словам, перебои вызваны нехваткой судов.
"После кризиса экономика КНР быстрее всего восстановилась, и они начали фрахтовать наши сухогрузы. Транспортным компаниям это тоже выгодно: до Чукотки из Владивостока месяц ходу. За это время пароход может сделать несколько рейсов в Китай", — объясняет блогер.
О транспортных проблемах ранее заявлял и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его словам, из-за кризиса в глобальной логистике в портах Владивостока скопилось огромное количество неотправленных контейнеров. За последнюю неделю ситуацию удалось стабилизировать: продукты ушли в пункты назначения. На очереди — стройматериалы.