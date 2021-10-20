https://ria.ru/20211020/chukotka-1755289241.html

Доедают просроченное: на Чукотке заявили об угрозе голода из-за китайцев

Доедают просроченное: на Чукотке заявили об угрозе голода из-за китайцев - РИА Новости, 20.10.2021

Доедают просроченное: на Чукотке заявили об угрозе голода из-за китайцев

Жители Чукотки жалуются на пустые полки в магазинах. Контейнеры с северным завозом застряли во Владивостоке из-за того, что порт перегружен китайскими товарами. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T08:00

2021-10-20T08:00

2021-10-20T15:32

общество

продукты

еда

владивосток

роман копин

провидения

чукотка

владимир солодов

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Жители Чукотки жалуются на пустые полки в магазинах. Контейнеры с северным завозом застряли во Владивостоке из-за того, что порт перегружен китайскими товарами. В итоге в некоторых поселках люди вынуждены покупать просроченное молоко — свежего давно нет. О фруктах и овощах здесь только мечтают — разобрали даже сушеный лук. Власти региона пытаются решить проблему, доставляя продукты по воздуху. Но их мгновенно расхватывают.Деликатесный йогуртРаньше в чукотский поселок Провидения, где живут более двух тысяч человек, пароход с продуктами приходил несколько раз за навигацию. В этом году, утверждают местные, был всего один рейс. Вариантов доставки по суше нет."Привезли семь видов яблок, картошку, лук, морковь, апельсины. Но понемногу. Хватило на месяц. Сейчас свежих фруктов нет ни в одном магазине поселка. Из овощей осталась только картошка. Но и она скоро кончится — люди в панике скупают мешками", — рассказывает РИА Новости сотрудница одного из магазинов Ольга Г. (имя изменено).В ассортименте местных торговых точек всегда были сушеные овощи — на крайний случай. Но и с ними беда: "Лук сухой в поселке весь скупили, морковь последнюю разбирают".Молочные продукты здесь — деликатес. Ольга вспоминает: как-то самолетом доставили сметану, ряженку и кефир. Очередь занимали с раннего утра.Даже обычное пастеризованное молоко давно не видели. В одном из магазинов есть просроченное — на нем готовят каши. "Пакет — 30-50 рублей. Берут, а что делать. Выбор-то небольшой: либо с истекшим сроком годности, либо сухое", — поясняет собеседница.Водка и тряпкиЛежалым товаром торгуют почти в открытую. На полках — просроченные консервированные супы и печенья. Ни колбас, ни сыров. Из мяса пока есть оленина и куриные окорочка — как свежие, так и уцененные. На исходе и бакалея."Ячневая крупа закончилась. Макароны с нового завоза еще недавно были, но вчера со склада не принесли. Видимо, тоже уже нет", — вздыхает Ольга.В поселке Провидения случались перебои с продуктами, однако такого коллапса не было давно.Единственный товар, с которым нет проблем, — алкоголь. Его всегда завозят в большом количестве."В магазинах ничего, кроме водки и тряпок", — отмечает местный житель Александр.Со дня на день в Провидения должны отправить вертолет с продуктами. Обещают до двух тонн самого необходимого. Но хватит этого ненадолго."Крайний самолет привез чуть-чуть свежести (здесь так называют скоропортящиеся продукты. — Прим. ред.). Но все очень быстро расхватали, — говорит Ольга. — Да и цены на все были космические. Килограмм огурцов или помидоров — 950 рублей. Я взяла немного для детей — половины зарплаты нет. Получаю я 28 тысяч".Люди надеются на скорый приход сухогруза. Правда, в прошлый раз многие контейнеры были заполнены промышленными товарами — моющими средствами, кастрюлями, канцелярией."Продукты грузят в первую очередь"В администрации Провиденского городского округа успокаивают: продукты доставят, но нужно немного подождать. Загрузку судна "Владимир Мясников" несколько раз сдвигали. Его ждали в последних числах октября, сейчас — 5-7 ноября.Губернатор Чукотки Роман Копин в Instagram подтвердил: в этом году навигация очень сложная. С июля по сентябрь в порты округа зашло в три раза меньше судов, чем обычно. В октябре и ноябре нужны дополнительные рейсы. Ситуацию отслеживают в ежедневном режиме.Начальник окружного департамента сельского хозяйства и продовольствия Сергей Давидюк уточнил, что планировали завезти 14,7 тысячи тонн продовольствия. Больше половины уже на месте. В первую очередь, подчеркнул он, на суда грузят продукты.Макароны с витаминамиНа пустые полки жалуются и во многих других населенных пунктах Чукотки. В Певеке и Билибино на продуктовых складах тоже почти нет запасов."С голоду мы, конечно, не умрем. Но сколько я ни уговариваю организм, что в макаронах очень много витаминов и минералов, не помогает, — пишет в соцсетях жительница Чукотки. — Детям нужно есть яйца, сыр, нужна и клетчатка из овощей и фруктов. Растущему организму никак без кальция. Борщ — предел мечтаний. Разве это дело?"Даже в столице региона ассортимент в этом году намного скуднее. В конце сентября в Анадыре из магазинов пропали яйца. Горожане уверяли, что их отпускают только своим — по знакомству. По словам местного блогера Евгения Басова, проблему решили две недели назад — теперь яйца можно купить спокойно.По его словам, перебои вызваны нехваткой судов."После кризиса экономика КНР быстрее всего восстановилась, и они начали фрахтовать наши сухогрузы. Транспортным компаниям это тоже выгодно: до Чукотки из Владивостока месяц ходу. За это время пароход может сделать несколько рейсов в Китай", — объясняет блогер.О транспортных проблемах ранее заявлял и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его словам, из-за кризиса в глобальной логистике в портах Владивостока скопилось огромное количество неотправленных контейнеров. За последнюю неделю ситуацию удалось стабилизировать: продукты ушли в пункты назначения. На очереди — стройматериалы.

https://ria.ru/20210809/tseny-1744765382.html

https://ria.ru/20210723/otshelnik-1742436302.html

https://ria.ru/20211004/krizis-1753018501.html

https://ria.ru/20200930/uelen-1577965266.html

https://ria.ru/20210210/chukotka-1596738064.html

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провидения

чукотка

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общество, продукты, еда, владивосток, роман копин, провидения, чукотка, владимир солодов