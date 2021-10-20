https://ria.ru/20211020/chelyabinsk-1755332348.html

Пассажиров вернувшегося в Челябинск рейса отправят в Норильск днем

Пассажиров вернувшегося в Челябинск рейса отправят в Норильск днем - РИА Новости, 20.10.2021

Пассажиров вернувшегося в Челябинск рейса отправят в Норильск днем

Авиакомпания Red Wings направит для пассажиров вернувшегося утром в аэропорт вылета рейса в Норильск из Челябинска резервный борт, вылет запланирован на 12.00... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T10:17

2021-10-20T10:17

2021-10-20T10:17

происшествия

норильск

челябинск

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150780/33/1507803354_0:313:3076:2043_1920x0_80_0_0_63fbaa4db5520324c7df5abd313655ce.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 20 окт – РИА Новости. Авиакомпания Red Wings направит для пассажиров вернувшегося утром в аэропорт вылета рейса в Норильск из Челябинска резервный борт, вылет запланирован на 12.00 (10.00 мск), сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта.Как сообщала пресс-служба, рейс ИН-1279 авиакомпании Reg Wings в Норильск из Челябинска вылетел в 07.20 (05.20 мск), вернулся в 09.23 (07.23 мск) по техническим причинам в аэропорт вылета. Посадка произведена в штатном режиме, все 90 пассажиров чувствуют себя хорошо. Пассажиры сейчас находятся в здании аэровокзала до принятия решения авиакомпанией о дальнейших действиях. Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка в связи с возвратом самолета на аэродром вылета."Авиакомпанией принято решение об отправке пассажиров в Норильск резервным бортом. В настоящий момент он летит из Екатеринбурга. Вылет запланирован на 12.00 (10.00 мск)", - говорится в сообщении.Пассажиры ожидают посадки в здании аэровокзала, им предоставлена вода, питание и комната матери и ребенка, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210918/samolet-1750639167.html

https://ria.ru/20210910/posadka-1749467261.html

норильск

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, норильск, челябинск, новости - туризм