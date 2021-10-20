https://ria.ru/20211020/chelyabinsk-1755332348.html
Пассажиров вернувшегося в Челябинск рейса отправят в Норильск днем
Пассажиров вернувшегося в Челябинск рейса отправят в Норильск днем - РИА Новости, 20.10.2021
Пассажиров вернувшегося в Челябинск рейса отправят в Норильск днем
Авиакомпания Red Wings направит для пассажиров вернувшегося утром в аэропорт вылета рейса в Норильск из Челябинска резервный борт, вылет запланирован на 12.00... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T10:17
2021-10-20T10:17
2021-10-20T10:17
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 окт – РИА Новости. Авиакомпания Red Wings направит для пассажиров вернувшегося утром в аэропорт вылета рейса в Норильск из Челябинска резервный борт, вылет запланирован на 12.00 (10.00 мск), сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта.Как сообщала пресс-служба, рейс ИН-1279 авиакомпании Reg Wings в Норильск из Челябинска вылетел в 07.20 (05.20 мск), вернулся в 09.23 (07.23 мск) по техническим причинам в аэропорт вылета. Посадка произведена в штатном режиме, все 90 пассажиров чувствуют себя хорошо. Пассажиры сейчас находятся в здании аэровокзала до принятия решения авиакомпанией о дальнейших действиях. Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка в связи с возвратом самолета на аэродром вылета."Авиакомпанией принято решение об отправке пассажиров в Норильск резервным бортом. В настоящий момент он летит из Екатеринбурга. Вылет запланирован на 12.00 (10.00 мск)", - говорится в сообщении.Пассажиры ожидают посадки в здании аэровокзала, им предоставлена вода, питание и комната матери и ребенка, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20210918/samolet-1750639167.html
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происшествия, норильск, челябинск, новости - туризм
Пассажиров вернувшегося в Челябинск рейса отправят в Норильск днем
Пассажиров вернувшегося в Челябинск рейса отправят в Норильск резервным бортом