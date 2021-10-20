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Бюджет Вологодчины превысит 100 миллиардов рублей

Бюджет Вологодчины превысит 100 миллиардов рублей - РИА Новости, 20.10.2021

Бюджет Вологодчины превысит 100 миллиардов рублей

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в рамках стартовавших "нулевых чтений" бюджета на следующий и два плановых периода рассмотреть 14 из 22... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T17:06

2021-10-20T17:06

2021-10-20T17:06

вологодская область

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 20 окт - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в рамках стартовавших "нулевых чтений" бюджета на следующий и два плановых периода рассмотреть 14 из 22 госпрограмм - это 90 процентов областного бюджета, который на 2022 год, по оценке парламентариев, превысит 100 миллиардов рублей, сообщает пресс -служба регионального парламента."Всего в следующем году будут профинансированы 22 госпрограммы. Заседания будут проходить вплоть до 27 октября. Остальные восемь программ будут рассмотрены в ходе заседаний комитетов уже после внесения проекта бюджета в Законодательное Собрание, то есть после 1 ноября", - говорится в сообщении.Оценивая в целом бюджет области, председатель парламента Андрей Луценко отметил, что основной финансовый закон региона на 2022 год является бюджетом развития."Так, на строительство транспортной инфраструктуры запланировано 11,3 миллиарда рублей, на спортивные объекты – 1,4 миллиарда, на объекты образования, культуры и здравоохранения совокупно будет направлено 7,1 миллиарда рублей. Кроме того, на реализацию решений Градостроительных советов только в 2022 году запланировано 15,4 миллиарда. На поддержку местных бюджетов будет направлено свыше 34 миллиардов рублей", - сказал Луценко.В 2022 году доходы областного бюджета запланированы в объеме 106,6 миллиардов рублей, расходы – 107,7 миллиардов, дефицит - 1,1 миллиарда рублей, при этом он полностью покрывается остатками средств с 2021 года.

https://ria.ru/20211011/musor-1754096147.html

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андрей луценко