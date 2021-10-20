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Вологодская область
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Бюджет Вологодчины превысит 100 миллиардов рублей
Бюджет Вологодчины превысит 100 миллиардов рублей - РИА Новости, 20.10.2021
Бюджет Вологодчины превысит 100 миллиардов рублей
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в рамках стартовавших "нулевых чтений" бюджета на следующий и два плановых периода рассмотреть 14 из 22... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:06
2021-10-20T17:06
вологодская область
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 20 окт - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в рамках стартовавших "нулевых чтений" бюджета на следующий и два плановых периода рассмотреть 14 из 22 госпрограмм - это 90 процентов областного бюджета, который на 2022 год, по оценке парламентариев, превысит 100 миллиардов рублей, сообщает пресс -служба регионального парламента."Всего в следующем году будут профинансированы 22 госпрограммы. Заседания будут проходить вплоть до 27 октября. Остальные восемь программ будут рассмотрены в ходе заседаний комитетов уже после внесения проекта бюджета в Законодательное Собрание, то есть после 1 ноября", - говорится в сообщении.Оценивая в целом бюджет области, председатель парламента Андрей Луценко отметил, что основной финансовый закон региона на 2022 год является бюджетом развития."Так, на строительство транспортной инфраструктуры запланировано 11,3 миллиарда рублей, на спортивные объекты – 1,4 миллиарда, на объекты образования, культуры и здравоохранения совокупно будет направлено 7,1 миллиарда рублей. Кроме того, на реализацию решений Градостроительных советов только в 2022 году запланировано 15,4 миллиарда. На поддержку местных бюджетов будет направлено свыше 34 миллиардов рублей", - сказал Луценко.В 2022 году доходы областного бюджета запланированы в объеме 106,6 миллиардов рублей, расходы – 107,7 миллиардов, дефицит - 1,1 миллиарда рублей, при этом он полностью покрывается остатками средств с 2021 года.
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андрей луценко
17:06 20.10.2021
 

Бюджет Вологодчины превысит 100 миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛОГДА, 20 окт - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в рамках стартовавших "нулевых чтений" бюджета на следующий и два плановых периода рассмотреть 14 из 22 госпрограмм - это 90 процентов областного бюджета, который на 2022 год, по оценке парламентариев, превысит 100 миллиардов рублей, сообщает пресс -служба регионального парламента.
"Всего в следующем году будут профинансированы 22 госпрограммы. Заседания будут проходить вплоть до 27 октября. Остальные восемь программ будут рассмотрены в ходе заседаний комитетов уже после внесения проекта бюджета в Законодательное Собрание, то есть после 1 ноября", - говорится в сообщении.
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Оценивая в целом бюджет области, председатель парламента Андрей Луценко отметил, что основной финансовый закон региона на 2022 год является бюджетом развития.
"Так, на строительство транспортной инфраструктуры запланировано 11,3 миллиарда рублей, на спортивные объекты – 1,4 миллиарда, на объекты образования, культуры и здравоохранения совокупно будет направлено 7,1 миллиарда рублей. Кроме того, на реализацию решений Градостроительных советов только в 2022 году запланировано 15,4 миллиарда. На поддержку местных бюджетов будет направлено свыше 34 миллиардов рублей", - сказал Луценко.
В 2022 году доходы областного бюджета запланированы в объеме 106,6 миллиардов рублей, расходы – 107,7 миллиардов, дефицит - 1,1 миллиарда рублей, при этом он полностью покрывается остатками средств с 2021 года.
"Впереди у депутатов рассмотрение основных госпрограмм, на 16 ноября запланированы публичные слушания проекта бюджета на 2022 год и два плановых периода, а 24 ноября состоится рассмотрение бюджета в первом чтении", - сказал Луценко
 
Вологодская областьАндрей Луценко
 
 
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