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В Кремле заявили о росте расходов на социальную сферу в бюджете
В Кремле заявили о росте расходов на социальную сферу в бюджете - РИА Новости, 20.10.2021
В Кремле заявили о росте расходов на социальную сферу в бюджете
Рост расходов на социальную сферу в бюджете РФ составит порядка 5%, деньги по некоторым статьям перешли в профильные ФЦП, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:57
2021-10-20T12:57
2021-10-20T13:01
общество
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Рост расходов на социальную сферу в бюджете РФ составит порядка 5%, деньги по некоторым статьям перешли в профильные ФЦП, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Де-факто там (в бюджете) идёт увеличение, но дело в том, что некоторые статьи в силу реформирования методики формирования госпрограмм, они из здравоохранения переведены в другие программы. Например, "Научные исследования" - это немалая сумма, они перешли в госпрограмму "Научно-технологическое развитие РФ" и так далее, там еще есть ряд новых методик. Вы видите цифры, которые чисто в медицине, но в абсолютном выражении совокупно речь идёт об увеличении. Рост составил порядка 5%",- сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, предусмотрено ли сокращение расходов бюджета на следующий год по некоторым статьям, том числе по здравоохранению.
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общество, дмитрий песков, россия
12:57 20.10.2021 (обновлено: 13:01 20.10.2021)
В Кремле заявили о росте расходов на социальную сферу в бюджете
Песков заявил о росте расходов на социальную сферу в бюджете на пять процентов