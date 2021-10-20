https://ria.ru/20211020/byudzhet-1755378513.html

В Кремле заявили о росте расходов на социальную сферу в бюджете

В Кремле заявили о росте расходов на социальную сферу в бюджете - РИА Новости, 20.10.2021

В Кремле заявили о росте расходов на социальную сферу в бюджете

Рост расходов на социальную сферу в бюджете РФ составит порядка 5%, деньги по некоторым статьям перешли в профильные ФЦП, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T12:57

2021-10-20T12:57

2021-10-20T13:01

общество

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Рост расходов на социальную сферу в бюджете РФ составит порядка 5%, деньги по некоторым статьям перешли в профильные ФЦП, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Де-факто там (в бюджете) идёт увеличение, но дело в том, что некоторые статьи в силу реформирования методики формирования госпрограмм, они из здравоохранения переведены в другие программы. Например, "Научные исследования" - это немалая сумма, они перешли в госпрограмму "Научно-технологическое развитие РФ" и так далее, там еще есть ряд новых методик. Вы видите цифры, которые чисто в медицине, но в абсолютном выражении совокупно речь идёт об увеличении. Рост составил порядка 5%",- сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, предусмотрено ли сокращение расходов бюджета на следующий год по некоторым статьям, том числе по здравоохранению.

https://ria.ru/20211016/pensiya-1754854262.html

россия

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общество, дмитрий песков, россия