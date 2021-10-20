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Умер композитор Лесли Брикасс, написавший музыку к фильму о Джеймсе Бонде
Умер композитор Лесли Брикасс, написавший музыку к фильму о Джеймсе Бонде - РИА Новости, 20.10.2021
Умер композитор Лесли Брикасс, написавший музыку к фильму о Джеймсе Бонде
В возрасте 90 лет не стало британского композитора и поэта Лесли Брикасса, сообщает The Guardian со ссылкой на сына музыканта Адама Брикасса. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:26
2021-10-20T12:26
2021-10-20T12:26
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В возрасте 90 лет не стало британского композитора и поэта Лесли Брикасса, сообщает The Guardian со ссылкой на сына музыканта Адама Брикасса. Адам объявил о смерти отца в соцсетях, написав, что он "скончался мирно". На смерть композитора также отреагировала близкая подруга композитора Джоан Коллинз. 88-летняя актриса разместила в Instagram пост, посвященный ему. "Один из величайших авторов песен нашего времени, автор хитов "Candyman", "Goldfinger" и мой лучший друг Лесли Брикасс, к сожалению, умер. Он и его красавица Иви (имея в виду жену музыканта Ивонн Ромейн. — Прим. ред.) были в моей жизни более 50 лет. Я буду ужасно скучать по нему", — написала Коллинз. Лесли Брикасс родился 29 января 1931 года в Лондоне. Музыкой увлекся в студенческие годы, когда учился в Кембриджском университете. Наибольшую известность композитор получил за написание музыки к фильму о Джеймсе Бонде "Голдфингер" (1964), мюзиклу "Доктор Дулиттл" (1967) и комедии "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" (1971).Брикасс также обладатель двух премий "Оскар" и одной "Грэмми".
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новости культуры, музыка, лондон, кембриджский университет, джеймс бонд
Умер композитор Лесли Брикасс, написавший музыку к фильму о Джеймсе Бонде
В возрасте 90 лет не стало британского композитора Лесли Брикасса
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
В возрасте 90 лет не стало британского композитора и поэта Лесли Брикасса, сообщает
The Guardian со ссылкой на сына музыканта Адама Брикасса.
Адам объявил о смерти отца в соцсетях, написав, что он "скончался мирно".
На смерть композитора также отреагировала близкая подруга композитора Джоан Коллинз. 88-летняя актриса разместила в Instagram пост, посвященный ему.
"Один из величайших авторов песен нашего времени, автор хитов "Candyman", "Goldfinger" и мой лучший друг Лесли Брикасс, к сожалению, умер. Он и его красавица Иви (имея в виду жену музыканта Ивонн Ромейн. — Прим. ред.) были в моей жизни более 50 лет. Я буду ужасно скучать по нему", — написала Коллинз.
Лесли Брикасс родился 29 января 1931 года в Лондоне. Музыкой увлекся в студенческие годы, когда учился в Кембриджском университете. Наибольшую известность композитор получил за написание музыки к фильму о Джеймсе Бонде "Голдфингер" (1964), мюзиклу "Доктор Дулиттл" (1967) и комедии "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" (1971).
Брикасс также обладатель двух премий "Оскар" и одной "Грэмми".