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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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Правительство изучило влияние мер по борьбе с COVID-19, сообщил Белоусов
Правительство изучило влияние мер по борьбе с COVID-19, сообщил Белоусов - РИА Новости, 20.10.2021
Правительство изучило влияние мер по борьбе с COVID-19, сообщил Белоусов
Правительство РФ изучило введение ограничительных мер на фоне COVID в российских регионах, включая введение QR-кодов, в том числе и в Москве, заявил первый... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:52
2021-10-20T15:14
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
андрей белоусов
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство РФ изучило введение ограничительных мер на фоне COVID в российских регионах, включая введение QR-кодов, в том числе и в Москве, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов."В соответствии со вчерашним поручением Михаила Владимировича (Мишустина), данным на координационном совете, мы отработали набор таких мер… Мы внимательно изучили опыт введения ограничительных мер в отдельных регионах, включая введение QR-кодов, в том числе в Москве", - сказал он.По его словам, сегодня есть довольно точные оценки снижения оборотов и выручки у предприятий, которые попадают под основной удар. "Прежде всего оказывающие персональные услуги населению, такие как культура, спорт, гостиницы, общепит, бытовые услуги, и в целом это сокращение составляет 25-30%, если говорить о падении кассовых оборотов в сутки", - добавил Белоусов.
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москва, коронавирус covid-19, андрей белоусов, россия
14:52 20.10.2021 (обновлено: 15:14 20.10.2021)
 
Правительство изучило влияние мер по борьбе с COVID-19, сообщил Белоусов

Белоусов: Правительство изучило влияние мер по борьбе с COVID-19 в регионах

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство РФ изучило введение ограничительных мер на фоне COVID в российских регионах, включая введение QR-кодов, в том числе и в Москве, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
"В соответствии со вчерашним поручением Михаила Владимировича (Мишустина), данным на координационном совете, мы отработали набор таких мер… Мы внимательно изучили опыт введения ограничительных мер в отдельных регионах, включая введение QR-кодов, в том числе в Москве", - сказал он.
По его словам, сегодня есть довольно точные оценки снижения оборотов и выручки у предприятий, которые попадают под основной удар. "Прежде всего оказывающие персональные услуги населению, такие как культура, спорт, гостиницы, общепит, бытовые услуги, и в целом это сокращение составляет 25-30%, если говорить о падении кассовых оборотов в сутки", - добавил Белоусов.
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