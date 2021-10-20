https://ria.ru/20211020/bolnye-1755488870.html
В Подмосковье десять тысяч коек заняты больными COVID-19, заявил Воробьев
В Подмосковье десять тысяч коек заняты больными COVID-19, заявил Воробьев - РИА Новости, 20.10.2021
В Подмосковье десять тысяч коек заняты больными COVID-19, заявил Воробьев
Десять тысяч коек занято пациентами с коронавирусом в Подмосковье, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T21:44
2021-10-20T21:44
2021-10-20T21:53
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
коронавирус covid-19
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590171252_112:35:2947:1630_1920x0_80_0_0_eab1b226ec14896f1aeeba9f7e0a7ad7.jpg
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Десять тысяч коек занято пациентами с коронавирусом в Подмосковье, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."У нас 10 тысяч коек занято, очень высокий уровень пациентов на кислороде, 7 человек из 10 лежит на кислороде, нуждаемся в регулярных поставках кислорода, видим, что 80-85% людей – это 50+ и они не вакцинированы. Опять несколько лечебных учреждений перевели под ковид, в частности родильные дома и другие клиники. Сегодня середина недели, у нас приходит 200-210 тысяч человек в поликлиники, поэтому нагрузка на врачей очень высокая", - сказал губернатор в эфире новостей "Россия 1".
https://ria.ru/20211020/shtrafy-1755482674.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590171252_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_e96ffa94cf46ae9f6c8de11e1a9edbc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, коронавирус covid-19, здоровье - общество
21:44 20.10.2021 (обновлено: 21:53 20.10.2021)
В Подмосковье десять тысяч коек заняты больными COVID-19, заявил Воробьев
Глава Московской области Воробьев: в регионе десять тысяч коек заняты больными COVID-19