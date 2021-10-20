https://ria.ru/20211020/bolnye-1755488870.html

В Подмосковье десять тысяч коек заняты больными COVID-19, заявил Воробьев

В Подмосковье десять тысяч коек заняты больными COVID-19, заявил Воробьев - РИА Новости, 20.10.2021

В Подмосковье десять тысяч коек заняты больными COVID-19, заявил Воробьев

Десять тысяч коек занято пациентами с коронавирусом в Подмосковье, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T21:44

2021-10-20T21:44

2021-10-20T21:53

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Десять тысяч коек занято пациентами с коронавирусом в Подмосковье, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."У нас 10 тысяч коек занято, очень высокий уровень пациентов на кислороде, 7 человек из 10 лежит на кислороде, нуждаемся в регулярных поставках кислорода, видим, что 80-85% людей – это 50+ и они не вакцинированы. Опять несколько лечебных учреждений перевели под ковид, в частности родильные дома и другие клиники. Сегодня середина недели, у нас приходит 200-210 тысяч человек в поликлиники, поэтому нагрузка на врачей очень высокая", - сказал губернатор в эфире новостей "Россия 1".

https://ria.ru/20211020/shtrafy-1755482674.html

московская область (подмосковье)

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2021

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, коронавирус covid-19, здоровье - общество