https://ria.ru/20211020/biznes-1755447948.html

Путин поручил правительству предусмотреть меры поддержки бизнеса

Путин поручил правительству предусмотреть меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 20.10.2021

Путин поручил правительству предусмотреть меры поддержки бизнеса

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами предусмотреть за счет бюджетов меры поддержки малого и среднего бизнеса, социально... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T17:27

2021-10-20T17:27

2021-10-20T17:41

коронавирус в россии

экономика

бизнес

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россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами предусмотреть за счет бюджетов меры поддержки малого и среднего бизнеса, социально ориентированных НКО, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.Российский лидер подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы."Правительству РФ и высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ предусмотреть за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с ухудшением ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и установлением нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года", - говорится в указе.Подчеркивается, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20211020/titov-1755442972.html

https://ria.ru/20211020/uscherb-1755405550.html

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коронавирус в россии, экономика, бизнес, владимир путин, россия, коронавирус covid-19