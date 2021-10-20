https://ria.ru/20211020/biznes-1755447948.html
Путин поручил правительству предусмотреть меры поддержки бизнеса
Путин поручил правительству предусмотреть меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 20.10.2021
Путин поручил правительству предусмотреть меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами предусмотреть за счет бюджетов меры поддержки малого и среднего бизнеса, социально... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:27
2021-10-20T17:27
2021-10-20T17:41
коронавирус в россии
экономика
бизнес
владимир путин
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами предусмотреть за счет бюджетов меры поддержки малого и среднего бизнеса, социально ориентированных НКО, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.Российский лидер подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы."Правительству РФ и высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ предусмотреть за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с ухудшением ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и установлением нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года", - говорится в указе.Подчеркивается, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20211020/titov-1755442972.html
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коронавирус в россии, экономика, бизнес, владимир путин, россия, коронавирус covid-19
17:27 20.10.2021 (обновлено: 17:41 20.10.2021)
Путин поручил правительству предусмотреть меры поддержки бизнеса
Путин поручил предусмотреть за счет бюджетов меры поддержки малого и среднего бизнеса