https://ria.ru/20211020/biznes-1755406241.html

Белоусов пообещал бизнесу новые меры поддержки при необходимости

Белоусов пообещал бизнесу новые меры поддержки при необходимости - РИА Новости, 20.10.2021

Белоусов пообещал бизнесу новые меры поддержки при необходимости

Кабмин РФ ведет мониторинг ситуации с бизнесом на фоне COVID, готов предложить новые меры поддержки в случае необходимости, заявил первый вице-премьер Андрей... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:00

2021-10-20T15:00

2021-10-20T15:23

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Кабмин РФ ведет мониторинг ситуации с бизнесом на фоне COVID, готов предложить новые меры поддержки в случае необходимости, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Первый вице-премьер на совещании доложил президенту о предлагаемых кабмином мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии."Мы осуществляем, естественно, развернули мониторинг ситуации по каждому из регионов. Если нужно, предложим дополнительные меры", - сказал Белоусов.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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