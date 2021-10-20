https://ria.ru/20211020/biznes-1755406241.html
Белоусов пообещал бизнесу новые меры поддержки при необходимости
Белоусов пообещал бизнесу новые меры поддержки при необходимости - РИА Новости, 20.10.2021
Белоусов пообещал бизнесу новые меры поддержки при необходимости
Кабмин РФ ведет мониторинг ситуации с бизнесом на фоне COVID, готов предложить новые меры поддержки в случае необходимости, заявил первый вице-премьер Андрей... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:00
2021-10-20T15:00
2021-10-20T15:23
распространение коронавируса
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
экономика
владимир путин
андрей белоусов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739962209_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_c20a834b9d97caad8891e9b1ad687f8c.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Кабмин РФ ведет мониторинг ситуации с бизнесом на фоне COVID, готов предложить новые меры поддержки в случае необходимости, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Первый вице-премьер на совещании доложил президенту о предлагаемых кабмином мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии."Мы осуществляем, естественно, развернули мониторинг ситуации по каждому из регионов. Если нужно, предложим дополнительные меры", - сказал Белоусов.
https://ria.ru/20211020/vyplaty-1755405422.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739962209_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_9950938bdf760baf0c7c0e61d7c1332e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, экономика, владимир путин, андрей белоусов, россия
15:00 20.10.2021 (обновлено: 15:23 20.10.2021)
Белоусов пообещал бизнесу новые меры поддержки при необходимости
Вице-премьер Белоусов пообещал бизнесу новые меры поддержки в случае необходимости