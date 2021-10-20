https://ria.ru/20211020/biznes-1755404361.html
Бизнесу окажут поддержку по заявительному принципу
Бизнесу окажут поддержку по заявительному принципу - РИА Новости, 20.10.2021
Бизнесу окажут поддержку по заявительному принципу
Малый и средний бизнес РФ в связи с ограничительными мерами по COVID-19 сможет получить поддержку по заявительному принципу, заявил первый вице-премьер РФ... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:53
2021-10-20T14:53
2021-10-20T15:24
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости/Прайм. Малый и средний бизнес РФ в связи с ограничительными мерами по COVID-19 сможет получить поддержку по заявительному принципу, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."Технически схема выплаты таких грантов отработана. Мы предлагаем, если будет поддержана сама идея, осуществить заявительный принцип так же, как это делалось весной прошлого года", - сказал Белоусов на совещании президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.Кабмин РФ предложил в пострадавших от коронавируса отраслях малого и среднего бизнеса осуществить единовременную выплату в объеме один МРОТ на одного занятого. По словам Белоусова, это потребует около 27 миллиардов рублей и покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях. Охват составит более 2 миллионов человек."Кому мы предлагаем быть получателем таких грантов? Это предприятия, которые функционируют в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепите, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других", - перечислил Белоусов.
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экономика, андрей белоусов, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:53 20.10.2021 (обновлено: 15:24 20.10.2021)
Бизнесу окажут поддержку по заявительному принципу
Бизнесу окажут поддержку по заявительному принципу из-за ограничительных мер по COVID-19
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости/Прайм.
Малый и средний бизнес РФ
в связи с ограничительными мерами по COVID-19 сможет получить поддержку по заявительному принципу, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов
.
"Технически схема выплаты таких грантов отработана. Мы предлагаем, если будет поддержана сама идея, осуществить заявительный принцип так же, как это делалось весной прошлого года", - сказал Белоусов на совещании президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.
Кабмин РФ предложил в пострадавших от коронавируса отраслях малого и среднего бизнеса осуществить единовременную выплату в объеме один МРОТ на одного занятого. По словам Белоусова, это потребует около 27 миллиардов рублей и покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях. Охват составит более 2 миллионов человек.
"Кому мы предлагаем быть получателем таких грантов? Это предприятия, которые функционируют в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепите, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других", - перечислил Белоусов.