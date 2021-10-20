https://ria.ru/20211020/biznes-1755404361.html

Бизнесу окажут поддержку по заявительному принципу

Бизнесу окажут поддержку по заявительному принципу - РИА Новости, 20.10.2021

Бизнесу окажут поддержку по заявительному принципу

Малый и средний бизнес РФ в связи с ограничительными мерами по COVID-19 сможет получить поддержку по заявительному принципу, заявил первый вице-премьер РФ... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:53

2021-10-20T14:53

2021-10-20T15:24

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости/Прайм. Малый и средний бизнес РФ в связи с ограничительными мерами по COVID-19 сможет получить поддержку по заявительному принципу, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."Технически схема выплаты таких грантов отработана. Мы предлагаем, если будет поддержана сама идея, осуществить заявительный принцип так же, как это делалось весной прошлого года", - сказал Белоусов на совещании президента РФ с членами правительства в режиме видеоконференции.Кабмин РФ предложил в пострадавших от коронавируса отраслях малого и среднего бизнеса осуществить единовременную выплату в объеме один МРОТ на одного занятого. По словам Белоусова, это потребует около 27 миллиардов рублей и покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях. Охват составит более 2 миллионов человек."Кому мы предлагаем быть получателем таких грантов? Это предприятия, которые функционируют в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепите, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других", - перечислил Белоусов.

https://ria.ru/20211019/biznes-1755205572.html

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экономика, андрей белоусов, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии