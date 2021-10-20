https://ria.ru/20211020/biznes-1755402886.html

Правительство подготовит меры поддержки бизнеса в условиях пандемии

Правительство подготовит меры поддержки бизнеса в условиях пандемии - РИА Новости, 20.10.2021

Правительство подготовит меры поддержки бизнеса в условиях пандемии

Правительство РФ готовит решения по поддержке бизнеса в условиях нагрузки на него на фоне пандемии, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:50

2021-10-20T14:50

2021-10-20T15:05

распространение коронавируса

владимир путин

экономика

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство РФ готовит решения по поддержке бизнеса в условиях нагрузки на него на фоне пандемии, сообщил президент России Владимир Путин."Естественно, такие предложения, такие действия будут связаны и с определённой нагрузкой на бизнес… Правительство готовит соответствующие решения по поддержке бизнеса в этих условиях", - заявил Путин на совещании с правительством России в среду.

https://ria.ru/20211020/uscherb-1755405550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика, коронавирус covid-19, коронавирус в россии