https://ria.ru/20211020/biznes-1755402886.html
Правительство подготовит меры поддержки бизнеса в условиях пандемии
Правительство подготовит меры поддержки бизнеса в условиях пандемии - РИА Новости, 20.10.2021
Правительство подготовит меры поддержки бизнеса в условиях пандемии
Правительство РФ готовит решения по поддержке бизнеса в условиях нагрузки на него на фоне пандемии, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:50
2021-10-20T14:50
2021-10-20T15:05
распространение коронавируса
владимир путин
экономика
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство РФ готовит решения по поддержке бизнеса в условиях нагрузки на него на фоне пандемии, сообщил президент России Владимир Путин."Естественно, такие предложения, такие действия будут связаны и с определённой нагрузкой на бизнес… Правительство готовит соответствующие решения по поддержке бизнеса в этих условиях", - заявил Путин на совещании с правительством России в среду.
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владимир путин, экономика, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:50 20.10.2021 (обновлено: 15:05 20.10.2021)
Правительство подготовит меры поддержки бизнеса в условиях пандемии
Путин: правительство подготовит меры поддержки бизнеса в условиях пандемии