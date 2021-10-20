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Калужские депутаты обсудили меры поддержки бизнеса в регионе
Калужские депутаты обсудили меры поддержки бизнеса в регионе - РИА Новости, 20.10.2021
Калужские депутаты обсудили меры поддержки бизнеса в регионе
Депутаты комитета по экономической политике Калужского законодательного собрания обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса в регионе, отметив их... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T07:54
2021-10-20T07:54
экономика
калужская область
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КАЛУГА, 20 окт – РИА Новости. Депутаты комитета по экономической политике Калужского законодательного собрания обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса в регионе, отметив их эффективность в период пандемии, сообщает пресс-служба Заксобрания.Заседание возглавил председатель комитета Карп Диденко. О мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Калужской области в 2021 году депутатам рассказала замминистра экономического развития региона Анна Королева. По ее словами, в этой сфере трудятся 163 тысячи человек, в том числе 25 тысяч - самозанятые граждане. Представителям малого и среднего бизнеса при соответствии определенным критериям оказываются различные виды финансовой и имущественной помощи."В 2021 году введена новая мера поддержки – гранты социальным предпринимателям в размере до 500 тысяч рублей. Она пока прорабатывается и будет реализована до конца года", - пояснила Королева. Еще одно нововведение 2021 года – открытие областного центра поддержки экспорта. Для оказания содействия предпринимателям в продвижении своей продукции предусмотрено 53,8 миллиона рублей.Говоря об имущественной поддержке бизнеса, Королева сообщила, что субъекты малого и среднего предпринимательства используют 528 объектов регионального и местного значения. Новацией текущего года является возможность использования такого имущества самозанятыми. В 2022 году все меры поддержки малого и среднего предпринимательства планируется сохранить, подчеркнула региональный министр.Диденко, подводя итоги рассмотрения этого вопроса, отметил, что в период пандемии региональные и федеральные меры поддержки помогают бизнесу справиться с трудностями, сохранить рабочие места. "Депутаты продолжат мониторить ситуацию, с тем, чтобы оперативно реагировать на изменения в экономике", - подчеркнул председатель комитета.
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экономика, калужская область
07:54 20.10.2021
 
Калужские депутаты обсудили меры поддержки бизнеса в регионе

Депутаты Калужского законодательного собрания обсудили меры поддержки бизнеса в регионе

© РИА Новости / Виталий Белоусовг. Калуга. Улица Кирова
г. Калуга. Улица Кирова - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАЛУГА, 20 окт – РИА Новости. Депутаты комитета по экономической политике Калужского законодательного собрания обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса в регионе, отметив их эффективность в период пандемии, сообщает пресс-служба Заксобрания.
Заседание возглавил председатель комитета Карп Диденко. О мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Калужской области в 2021 году депутатам рассказала замминистра экономического развития региона Анна Королева. По ее словами, в этой сфере трудятся 163 тысячи человек, в том числе 25 тысяч - самозанятые граждане. Представителям малого и среднего бизнеса при соответствии определенным критериям оказываются различные виды финансовой и имущественной помощи.
"В 2021 году введена новая мера поддержки – гранты социальным предпринимателям в размере до 500 тысяч рублей. Она пока прорабатывается и будет реализована до конца года", - пояснила Королева. Еще одно нововведение 2021 года – открытие областного центра поддержки экспорта. Для оказания содействия предпринимателям в продвижении своей продукции предусмотрено 53,8 миллиона рублей.
Говоря об имущественной поддержке бизнеса, Королева сообщила, что субъекты малого и среднего предпринимательства используют 528 объектов регионального и местного значения. Новацией текущего года является возможность использования такого имущества самозанятыми. В 2022 году все меры поддержки малого и среднего предпринимательства планируется сохранить, подчеркнула региональный министр.
Диденко, подводя итоги рассмотрения этого вопроса, отметил, что в период пандемии региональные и федеральные меры поддержки помогают бизнесу справиться с трудностями, сохранить рабочие места. "Депутаты продолжат мониторить ситуацию, с тем, чтобы оперативно реагировать на изменения в экономике", - подчеркнул председатель комитета.
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