https://ria.ru/20211020/biznes-1755317708.html

Калужские депутаты обсудили меры поддержки бизнеса в регионе

Калужские депутаты обсудили меры поддержки бизнеса в регионе - РИА Новости, 20.10.2021

Калужские депутаты обсудили меры поддержки бизнеса в регионе

Депутаты комитета по экономической политике Калужского законодательного собрания обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса в регионе, отметив их... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T07:54

2021-10-20T07:54

2021-10-20T07:54

экономика

калужская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589094791_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_ccf34b7772c784bcf0a85e16586cdcd8.jpg

КАЛУГА, 20 окт – РИА Новости. Депутаты комитета по экономической политике Калужского законодательного собрания обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса в регионе, отметив их эффективность в период пандемии, сообщает пресс-служба Заксобрания.Заседание возглавил председатель комитета Карп Диденко. О мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Калужской области в 2021 году депутатам рассказала замминистра экономического развития региона Анна Королева. По ее словами, в этой сфере трудятся 163 тысячи человек, в том числе 25 тысяч - самозанятые граждане. Представителям малого и среднего бизнеса при соответствии определенным критериям оказываются различные виды финансовой и имущественной помощи."В 2021 году введена новая мера поддержки – гранты социальным предпринимателям в размере до 500 тысяч рублей. Она пока прорабатывается и будет реализована до конца года", - пояснила Королева. Еще одно нововведение 2021 года – открытие областного центра поддержки экспорта. Для оказания содействия предпринимателям в продвижении своей продукции предусмотрено 53,8 миллиона рублей.Говоря об имущественной поддержке бизнеса, Королева сообщила, что субъекты малого и среднего предпринимательства используют 528 объектов регионального и местного значения. Новацией текущего года является возможность использования такого имущества самозанятыми. В 2022 году все меры поддержки малого и среднего предпринимательства планируется сохранить, подчеркнула региональный министр.Диденко, подводя итоги рассмотрения этого вопроса, отметил, что в период пандемии региональные и федеральные меры поддержки помогают бизнесу справиться с трудностями, сохранить рабочие места. "Депутаты продолжат мониторить ситуацию, с тем, чтобы оперативно реагировать на изменения в экономике", - подчеркнул председатель комитета.

https://ria.ru/20211018/koronavirus-1755052065.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, калужская область