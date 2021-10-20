https://ria.ru/20211020/beltelekom-1755339547.html

Двое сотрудников "Белтелекома" пойдут под суд за слив данных силовиков

Двое сотрудников "Белтелекома" пойдут под суд за слив данных силовиков - РИА Новости, 20.10.2021

Двое сотрудников "Белтелекома" пойдут под суд за слив данных силовиков

Двое сотрудников крупной белорусской государственной телекоммуникационной компании "Белтелеком" предстанут перед судом за передачу личных данных силовиков... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T10:43

2021-10-20T10:43

2021-10-20T10:43

протесты в белоруссии

в мире

белоруссия

александр лукашенко

следственный комитет белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1733007678_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_e3308040fbcf479404fa2d5924cf9b22.jpg

МИНСК, 20 окт – РИА Новости. Двое сотрудников крупной белорусской государственной телекоммуникационной компании "Белтелеком" предстанут перед судом за передачу личных данных силовиков администраторам Telegram-каналов, признанных в стране экстремистскими, сообщила в среду пресс-служба СК республики."Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих работников предприятия "Белтелеком", передавших администраторам экстремистских Telegram-каналов персональные и иные личные данные более чем 150 лиц, из числа руководителей и сотрудников различных правоохранительных органов, судей, журналистов, работников сферы образования и медицины, общественных деятелей", - говорится в сообщении на сайте СК.По версии следствия, 24-летний специалист по продажам и 35-летний инженер электросвязи данной организации "воодушевились призывами деструктивных Telegram-каналов…, передавали… персональные и иные личные данные клиентов, к которым имели доступ". "Работники организации неоднократно высказывали свое желание оказать содействие в преступной деятельности и инициативно выходили на контакт с администраторами каналов. В некоторых случаях они получали список, в котором могло находиться 15-20 человек, после чего обрабатывали данные и отправляли администраторам итоговый вариант с конфиденциальной информацией на каждого человека из списка", - отмечается в сообщении.Таким образом, по данным СК, "мужчины содействовали администраторам экстремистских Telegram-каналов в дискредитации действующей власти, разжигании социальной вражды и розни, необходимости… применении насилия, повреждении имущества, распространении клеветнических сведений, деструктивном воздействии на управленческую, правоохранительную деятельность государственных органов". По версии следствия, один из обвиняемых получил за свою деятельность около 300 долларов, расчет с ним осуществлялся в криптовалюте.Мужчинам предъявлены обвинения по восьми статьям уголовного кодекса, включая пособничество в разжигании вражды, незаконные действия в отношении информации о частной жизни, неправомерное завладение компьютерной информацией, пособничество насилию в отношении должностного лица. Им может грозить до 12 лет лишения свободы."Материалы переданы прокурору для направления в суд. Мера пресечения не изменялась. Обвиняемые находятся под стражей", - говорится в сообщении.Согласно сообщению СК, следователи допросили обвиняемых, потерпевших и свидетелей. "Проведены осмотры изъятой компьютерной техники, мобильных телефонов, интернет-ресурсов", - отметили в СК.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20211018/ekstremizm-1755091213.html

https://ria.ru/20211002/lukashenko-1752785839.html

https://ria.ru/20210929/belorussiya-1752403471.html

https://ria.ru/20211018/grazhdanstvo-1755101762.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, александр лукашенко, следственный комитет белоруссии