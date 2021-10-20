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Белоусов рассказал о возможных льготных кредитах для бизнеса
Белоусов рассказал о возможных льготных кредитах для бизнеса - РИА Новости, 20.10.2021
Белоусов рассказал о возможных льготных кредитах для бизнеса
Правительство России предлагает восстановить льготную программу кредитования бизнеса под 3% и увязать ее с сохранением численности работников на предприятиях,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:00
2021-10-20T15:56
экономика
андрей белоусов
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство России предлагает восстановить льготную программу кредитования бизнеса под 3% и увязать ее с сохранением численности работников на предприятиях, для субсидирования данной программы в следующем году понадобится порядка 7-8 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.Кабмин РФ ранее в среду предложил возобновить программу кредитной поддержки бизнеса ФОТ 3.0, которая действовала с марта по июль."Предоставление этих кредитов мы предлагаем увязать с сохранением численности работников, также как это было в рамках программы ФОТ 3.0. То есть на всем протяжении периода обслуживания этих кредитов численность работников не должна снижаться больше, чем на 10%. То есть 90% работников должно сохраняться", - указал Белоусов, добавив, что если это условие будет нарушено, то компания выпадет из программы и уже будет возвращать кредит не по льготной ставке в 3%, а по рыночной ставке - порядка 10% годовых.Максимальный размер кредита, который компания может получить, составляет один МРОТ на каждого сотрудника, умноженный на 12 месяцев. Таким образом, малая компания с численностью штата в 250 человек может получить до 40 миллионов рублей по данной программе, такой суммы должно хватить на уплату налогов и других платежей, уверен Белоусов. Грейс-период по ссуде составит шесть месяцев, а после этого периода в течение 12 месяцев задолженность будет погашаться равными долями по ставке 3% годовых, отметил он."Ресурсы, которые потребуются для субсидирования, мы сейчас отработали, в следующем году понадобится порядка 7-8 миллиардов рублей для субсидирования. Охват, который мы планируем осуществить с помощью этой программы, - примерно 1,2 миллиона человек", - заключил первый вице-премьер.
https://ria.ru/20211020/podderzhka-1755408862.html
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экономика, андрей белоусов, россия
15:00 20.10.2021 (обновлено: 15:56 20.10.2021)
 
Белоусов рассказал о возможных льготных кредитах для бизнеса

Белоусов: льготные кредиты для бизнеса могут увязать с сохранением численности работников

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота завода по производству электроники
Работа завода по производству электроники - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство России предлагает восстановить льготную программу кредитования бизнеса под 3% и увязать ее с сохранением численности работников на предприятиях, для субсидирования данной программы в следующем году понадобится порядка 7-8 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.
Кабмин РФ ранее в среду предложил возобновить программу кредитной поддержки бизнеса ФОТ 3.0, которая действовала с марта по июль.
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"Предоставление этих кредитов мы предлагаем увязать с сохранением численности работников, также как это было в рамках программы ФОТ 3.0. То есть на всем протяжении периода обслуживания этих кредитов численность работников не должна снижаться больше, чем на 10%. То есть 90% работников должно сохраняться", - указал Белоусов, добавив, что если это условие будет нарушено, то компания выпадет из программы и уже будет возвращать кредит не по льготной ставке в 3%, а по рыночной ставке - порядка 10% годовых.
Максимальный размер кредита, который компания может получить, составляет один МРОТ на каждого сотрудника, умноженный на 12 месяцев. Таким образом, малая компания с численностью штата в 250 человек может получить до 40 миллионов рублей по данной программе, такой суммы должно хватить на уплату налогов и других платежей, уверен Белоусов. Грейс-период по ссуде составит шесть месяцев, а после этого периода в течение 12 месяцев задолженность будет погашаться равными долями по ставке 3% годовых, отметил он.
"Ресурсы, которые потребуются для субсидирования, мы сейчас отработали, в следующем году понадобится порядка 7-8 миллиардов рублей для субсидирования. Охват, который мы планируем осуществить с помощью этой программы, - примерно 1,2 миллиона человек", - заключил первый вице-премьер.
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