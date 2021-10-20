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ПСБ запустил личный кабинет для управления торговым эквайрингом
ПСБ запустил личный кабинет для управления торговым эквайрингом - РИА Новости, 20.10.2021
ПСБ запустил личный кабинет для управления торговым эквайрингом
ПСБ создал личный кабинет для бизнеса в интернет- и мобильном банке, который позволяет в реальном времени отслеживать транзакции с платежных терминалов,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:28
2021-10-20T14:28
новости компаний - экономика
псб (банк псб)
россия
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. ПСБ создал личный кабинет для бизнеса в интернет- и мобильном банке, который позволяет в реальном времени отслеживать транзакции с платежных терминалов, подключенных к эквайрингу ПСБ, и получать аналитические данные по движению средств через них, сообщат пресс-служба банка."Предпринимателям-клиентам ПСБ теперь в любое время доступны сведения о терминалах оплаты, оборотах и тарифах, лента операций с удобными фильтрами, аналитика по чекам, транзакциям и количеству клиентов, раздел с отчетами по операциям и частыми вопросами по эквайрингу, инструкция по работе с POS-терминалами и многое другое. Сервис доступен на бесплатной основе в мобильном банке, установленном на смартфонах, работающих на Android и iOS, а также в интернет-банке", - говорится в пресс-релизе.По словам директора департамента эквайринга ПСБ Никиты Хомутова, ПСБ развивает сервисы, которые выводят детализацию и автоматизацию на новый уровень, делая услуги для бизнеса более комфортными."Функционал нового сервиса разработан на основе пожеланий наших бизнес-клиентов к информации об эквайринговых операциях. В частности, каждый третий отмечал необходимость постоянного доступа к параметрам проводимых транзакций, данным о сумме торгового оборота по каждому терминалу. Все это, а также ряд других востребованных опций, были реализованы в одном из самых функциональных личных кабинетов для торгового эквайринга", - сказал Хомутов. Пресс-служба уточняет, что сервис предоставляется бесплатно и необходим малому и среднему бизнесу, которые самостоятельно контролируют работу своих компаний и хотят получать доступ к эквайринговой информации онлайн. В дальнейшем клиентам станет доступна возможность отправки заявок на подключение к эквайрингу дополнительных точек или демонтаж действующих, дистанционной смены тарифа и многое другое.
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новости компаний - экономика, псб (банк псб), россия
14:28 20.10.2021
 

ПСБ запустил личный кабинет для управления торговым эквайрингом

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска отделения "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. ПСБ создал личный кабинет для бизнеса в интернет- и мобильном банке, который позволяет в реальном времени отслеживать транзакции с платежных терминалов, подключенных к эквайрингу ПСБ, и получать аналитические данные по движению средств через них, сообщат пресс-служба банка.
"Предпринимателям-клиентам ПСБ теперь в любое время доступны сведения о терминалах оплаты, оборотах и тарифах, лента операций с удобными фильтрами, аналитика по чекам, транзакциям и количеству клиентов, раздел с отчетами по операциям и частыми вопросами по эквайрингу, инструкция по работе с POS-терминалами и многое другое. Сервис доступен на бесплатной основе в мобильном банке, установленном на смартфонах, работающих на Android и iOS, а также в интернет-банке", - говорится в пресс-релизе.
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
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По словам директора департамента эквайринга ПСБ Никиты Хомутова, ПСБ развивает сервисы, которые выводят детализацию и автоматизацию на новый уровень, делая услуги для бизнеса более комфортными.
"Функционал нового сервиса разработан на основе пожеланий наших бизнес-клиентов к информации об эквайринговых операциях. В частности, каждый третий отмечал необходимость постоянного доступа к параметрам проводимых транзакций, данным о сумме торгового оборота по каждому терминалу. Все это, а также ряд других востребованных опций, были реализованы в одном из самых функциональных личных кабинетов для торгового эквайринга", - сказал Хомутов.
Пресс-служба уточняет, что сервис предоставляется бесплатно и необходим малому и среднему бизнесу, которые самостоятельно контролируют работу своих компаний и хотят получать доступ к эквайринговой информации онлайн. В дальнейшем клиентам станет доступна возможность отправки заявок на подключение к эквайрингу дополнительных точек или демонтаж действующих, дистанционной смены тарифа и многое другое.
 
Новости компаний - ЭкономикаПСБ (Банк ПСБ)Россия
 
 
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