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В центре Дамаска в результате теракта взорвался военный автобус

В центре Дамаска в результате теракта взорвался военный автобус - РИА Новости, 20.10.2021

В центре Дамаска в результате теракта взорвался военный автобус

Террористы привели в действие два взрывных устройства в центре Дамаска в результате чего взорвался автобус, сообщает сирийское государственное агентство САНА. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T07:40

2021-10-20T07:40

2021-10-20T07:47

в мире

дамаск (город)

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ДАМАСК, 20 окт - РИА Новости. Террористы привели в действие два взрывных устройства в центре Дамаска в результате чего взорвался автобус, сообщает сирийское государственное агентство САНА."В Дамаске у моста "Раис" террористы привели в действие два взрывных устройства во время проезда автобуса",- пишет агентство.Автобус принадлежал сирийской армии.

дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, дамаск (город)