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В центре Дамаска в результате теракта взорвался военный автобус
В центре Дамаска в результате теракта взорвался военный автобус - РИА Новости, 20.10.2021
В центре Дамаска в результате теракта взорвался военный автобус
Террористы привели в действие два взрывных устройства в центре Дамаска в результате чего взорвался автобус, сообщает сирийское государственное агентство САНА. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T07:40
2021-10-20T07:40
2021-10-20T07:47
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дамаск (город)
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ДАМАСК, 20 окт - РИА Новости. Террористы привели в действие два взрывных устройства в центре Дамаска в результате чего взорвался автобус, сообщает сирийское государственное агентство САНА."В Дамаске у моста "Раис" террористы привели в действие два взрывных устройства во время проезда автобуса",- пишет агентство.Автобус принадлежал сирийской армии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, дамаск (город)
07:40 20.10.2021 (обновлено: 07:47 20.10.2021)
В центре Дамаска в результате теракта взорвался военный автобус
В центре Дамаска в результате теракта взорвался автобус сирийской армии