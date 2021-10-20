https://ria.ru/20211020/alkogol-1755482305.html
В Свердловской области задержали еще двоих по делу о суррогатном алкоголе
В Свердловской области задержали еще двоих по делу о суррогатном алкоголе - РИА Новости, 20.10.2021
В Свердловской области задержали еще двоих по делу о суррогатном алкоголе
Еще два человека задержаны в Свердловской области после отравления людей суррогатным алкоголем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T20:39
2021-10-20T20:39
2021-10-20T21:03
происшествия
свердловская область
массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
массовое отравление метанолом на урале
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Еще два человека задержаны в Свердловской области после отравления людей суррогатным алкоголем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.По данным следствия, с 7 по 14 октября 18 человек погибли из-за проданного им в Екатеринбурге метилового спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), двое подозреваемых были задержаны. Полиция начала проверку в отношении участкового, ответственного за территорию, где продавали спирт.В среду региональный координатор проекта "Народный контроль" Дмитрий Чукреев сообщил РИА Новости, что после употребления метилового спирта скончались еще семь человек. Таким образом, число жертв достигло 25. В региональных СУСК и ГУМВД эту информацию пока не комментируют."Сегодня задержали двух лиц", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу подтвердить информацию о задержании еще двух подозреваемых в распространении суррогатного алкоголя.По его словам, задержаны люди, которые сбывали спирт двум предпринимателям, задержанным ранее.Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20211018/alkogol-1755066242.html
свердловская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, свердловская область, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье, массовое отравление метанолом на урале
20:39 20.10.2021 (обновлено: 21:03 20.10.2021)
В Свердловской области задержали еще двоих по делу о суррогатном алкоголе
В Свердловской области задержали еще двоих человек по делу о суррогатном алкоголе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт - РИА Новости.
Еще два человека задержаны в Свердловской области
после отравления людей суррогатным алкоголем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
По данным следствия, с 7 по 14 октября 18 человек погибли из-за проданного им в Екатеринбурге метилового спирта. Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), двое подозреваемых были задержаны. Полиция начала проверку в отношении участкового, ответственного за территорию, где продавали спирт.
В среду региональный координатор проекта "Народный контроль" Дмитрий Чукреев сообщил РИА Новости, что после употребления метилового спирта скончались еще семь человек. Таким образом, число жертв достигло 25. В региональных СУСК и ГУМВД
эту информацию пока не комментируют.
"Сегодня задержали двух лиц", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу подтвердить информацию о задержании еще двух подозреваемых в распространении суррогатного алкоголя.
По его словам, задержаны люди, которые сбывали спирт двум предпринимателям, задержанным ранее.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.