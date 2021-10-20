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Представитель "Талибана"* анонсировал реформы в Афганистане
Представитель "Талибана"* анонсировал реформы в Афганистане - РИА Новости, 20.10.2021
Представитель "Талибана"* анонсировал реформы в Афганистане
Сформированное талибами (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) правительство не является окончательным, заявил журналистам... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:23
2021-10-20T18:23
2021-10-20T18:36
захват власти в афганистане талибами
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москва
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Сформированное талибами (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) правительство не является окончательным, заявил журналистам представитель делегации, которая участвовала в переговорах в Москве."Реформы последуют, будут новые изменения в правительстве. Нельзя говорить, что оно окончательное, как и говорилось раньше - это временное правительство. И в будущем будут проведены реформы", - сказал он.В среду в Москве проходит встреча "московского формата" по Афганистану, в которой участвуют представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов.Основными вопросами на встрече станут военно-политическая обстановка в Афганистане после того, как власть в стране взяли в руки талибы, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства. По итогам встречи в Москве планируется принять совместное заявление.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, россия, талибан, афганистан, москва
18:23 20.10.2021 (обновлено: 18:36 20.10.2021)
Представитель "Талибана"* анонсировал реформы в Афганистане
Представитель "Талибана" анонсировал реформы в Афганистане и изменения в правительстве