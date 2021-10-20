https://ria.ru/20211020/afganistan-1755411925.html
Россия не планирует направлять в Афганистан специалистов по безопасности
Россия не планирует направлять в Афганистан специалистов по безопасности - РИА Новости, 20.10.2021
Россия не планирует направлять в Афганистан специалистов по безопасности
Россия не видит необходимости отправлять в Афганистан специалистов по обеспечению безопасности, заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:15
2021-10-20T15:15
2021-10-20T15:21
захват власти в афганистане талибами
кабул (город)
афганистан
замир кабулов
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оон
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия не видит необходимости отправлять в Афганистан специалистов по обеспечению безопасности, заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Нет, потому что безопасность, если вы имеете в виду посольство, безопасность обеспечивается надежно талибами (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ)", - сказал он журналистам.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20211020/afganistan-1755396693.html
https://ria.ru/20211020/afganistan-1755151667.html
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кабул (город), афганистан, замир кабулов, россия, в мире, оон, талибан, азия, мохаммад хасан ахунд
15:15 20.10.2021 (обновлено: 15:21 20.10.2021)
Россия не планирует направлять в Афганистан специалистов по безопасности
Россия не считает нужным направлять в Афганистан специалистов по безопасности