https://ria.ru/20211020/afganistan-1755411925.html

Россия не планирует направлять в Афганистан специалистов по безопасности

Россия не планирует направлять в Афганистан специалистов по безопасности - РИА Новости, 20.10.2021

Россия не планирует направлять в Афганистан специалистов по безопасности

Россия не видит необходимости отправлять в Афганистан специалистов по обеспечению безопасности, заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:15

2021-10-20T15:15

2021-10-20T15:21

захват власти в афганистане талибами

кабул (город)

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замир кабулов

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талибан

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия не видит необходимости отправлять в Афганистан специалистов по обеспечению безопасности, заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Нет, потому что безопасность, если вы имеете в виду посольство, безопасность обеспечивается надежно талибами (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ)", - сказал он журналистам.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20211020/afganistan-1755396693.html

https://ria.ru/20211020/afganistan-1755151667.html

кабул (город)

афганистан

россия

азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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