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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211020/afganistan-1755411925.html
Россия не планирует направлять в Афганистан специалистов по безопасности
Россия не планирует направлять в Афганистан специалистов по безопасности - РИА Новости, 20.10.2021
Россия не планирует направлять в Афганистан специалистов по безопасности
Россия не видит необходимости отправлять в Афганистан специалистов по обеспечению безопасности, заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:15
2021-10-20T15:21
захват власти в афганистане талибами
кабул (город)
афганистан
замир кабулов
россия
в мире
оон
талибан
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия не видит необходимости отправлять в Афганистан специалистов по обеспечению безопасности, заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Нет, потому что безопасность, если вы имеете в виду посольство, безопасность обеспечивается надежно талибами (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ)", - сказал он журналистам.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20211020/afganistan-1755396693.html
https://ria.ru/20211020/afganistan-1755151667.html
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кабул (город), афганистан, замир кабулов, россия, в мире, оон, талибан, азия, мохаммад хасан ахунд
15:15 20.10.2021 (обновлено: 15:21 20.10.2021)
 
Россия не планирует направлять в Афганистан специалистов по безопасности

Россия не считает нужным направлять в Афганистан специалистов по безопасности

© РИА Новости / Алексей КуденкоПереговоры московского формата по Афганистану в Москве
Переговоры московского формата по Афганистану в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия не видит необходимости отправлять в Афганистан специалистов по обеспечению безопасности, заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Нет, потому что безопасность, если вы имеете в виду посольство, безопасность обеспечивается надежно талибами (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ)", - сказал он журналистам.
Представители политического совета движения Талибан* по время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
14:29Захват власти в Афганистане талибами
Дедлайнов по созданию инклюзивного правительства талибов нет, заявили в МИД
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая группировка
Расширенное заседание по вопросу мирного урегулирования в Афганистане - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
00:15
Переговоры по Афганистану в московском формате
 
Захват власти в Афганистане талибамиКабул (город)АфганистанЗамир КабуловРоссияВ миреООНТалибанАзияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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