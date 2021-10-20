https://ria.ru/20211020/afganistan-1755396693.html
Дедлайнов по созданию инклюзивного правительства талибов нет, заявили в МИД
Дедлайнов по созданию инклюзивного правительства талибов нет, заявили в МИД - РИА Новости, 20.10.2021
Дедлайнов по созданию инклюзивного правительства талибов нет, заявили в МИД
Никаких дедлайнов по созданию талибами (движение "Талибан"*) признано террористическим и запрещено в РФ) инклюзивного правительства нет, заявил... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:29
2021-10-20T14:29
2021-10-20T14:34
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Никаких дедлайнов по созданию талибами (движение "Талибан"*) признано террористическим и запрещено в РФ) инклюзивного правительства нет, заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Никаких дедлайнов нет", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.В среду в РФ проходит встреча "Московского формата" по Афганистану, в которой участвуют представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов.Основными вопросами на встрече станут военно-политическая обстановка в Афганистане после того, как власть в стране взяли в руки талибы, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства. По итогам встречи в Москве планируется принять совместное заявление.* Запрещенное в России террористическое движение
https://ria.ru/20211020/afganistan-1755151667.html
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в мире, азия, афганистан, москва, замир кабулов, россия
14:29 20.10.2021 (обновлено: 14:34 20.10.2021)
Дедлайнов по созданию инклюзивного правительства талибов нет, заявили в МИД
В МИД заявили, что дедлайнов по созданию талибами инклюзивного правительства нет