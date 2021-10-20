https://ria.ru/20211020/afganistan-1755377659.html
Песков назвал ситуацию в Афганистане гуманитарной катастрофой
Песков назвал ситуацию в Афганистане гуманитарной катастрофой - РИА Новости, 20.10.2021
Песков назвал ситуацию в Афганистане гуманитарной катастрофой
Россия и другие страны не заинтересованы в полном параличе Афганистана, для этого и необходимы переговоры с талибами (движение "Талибан" признано... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:52
2021-10-20T12:52
2021-10-20T13:07
афганистан
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
москва
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия и другие страны не заинтересованы в полном параличе Афганистана, для этого и необходимы переговоры с талибами (движение "Талибан" признано террористической организацией и запрещено в РФ) в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.По словам Пескова, в Афганистане сейчас наблюдаются все признаки гуманитарного и экономического коллапса. "Все страны, в том числе и те, которые принимают участие в "Московском формате", пытаются нащупать возможности, чтобы как-то помогать этим людям, понять, что с ними будет и как избежать дальнейшей катастрофы. Потому что никто не заинтересован в полном параличе целого государства, которое граничит, еще раз повторяю, в том числе с СНГ", - сказал Песков.
https://ria.ru/20211020/afganistan-1755375202.html
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афганистан, в мире, талибан, москва, дмитрий песков, россия
12:52 20.10.2021 (обновлено: 13:07 20.10.2021)
Песков назвал ситуацию в Афганистане гуманитарной катастрофой
Песков: в Афганистане есть все признаки гуманитарной катастрофы и экономического коллапса