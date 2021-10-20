https://ria.ru/20211020/afganistan-1755375202.html
Талибы заявили об инклюзивности правительства Афганистана
Талибы заявили об инклюзивности правительства Афганистана - РИА Новости, 20.10.2021
Талибы заявили об инклюзивности правительства Афганистана
Вице-премьер правительства талибов (движение "Талибан"*) Абдул Салам Ханафи заявил, что правительство в Афганистане уже является инклюзивным. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:42
2021-10-20T12:42
2021-10-20T12:46
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-премьер правительства талибов (движение "Талибан"*) Абдул Салам Ханафи заявил, что правительство в Афганистане уже является инклюзивным."Правительство в Афганистане инклюзивное", - сказал он журналистам.* * "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, талибан, афганистан, россия
12:42 20.10.2021 (обновлено: 12:46 20.10.2021)
Талибы заявили об инклюзивности правительства Афганистана
Вице-премьер правительства талибов заявил об инклюзивности власти в Афганистане