https://ria.ru/20211020/afganistan-1755375202.html

Талибы заявили об инклюзивности правительства Афганистана

Талибы заявили об инклюзивности правительства Афганистана - РИА Новости, 20.10.2021

Талибы заявили об инклюзивности правительства Афганистана

Вице-премьер правительства талибов (движение "Талибан"*) Абдул Салам Ханафи заявил, что правительство в Афганистане уже является инклюзивным. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T12:42

2021-10-20T12:42

2021-10-20T12:46

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755370307_0:357:3006:2048_1920x0_80_0_0_fa676ef1156e0919c691cacfa45dc21c.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-премьер правительства талибов (движение "Талибан"*) Абдул Салам Ханафи заявил, что правительство в Афганистане уже является инклюзивным."Правительство в Афганистане инклюзивное", - сказал он журналистам.* * "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20211020/afganistan-1755372303.html

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, россия