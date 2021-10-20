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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211020/afganistan-1755372303.html
Талибы считают, что соответствуют всем стандартам как правительство
Талибы считают, что соответствуют всем стандартам как правительство - РИА Новости, 20.10.2021
Талибы считают, что соответствуют всем стандартам как правительство
Движение "Талибан"* считает, что выполнило все необходимые условия для того, чтобы международное сообщество признало их законными властями Афганистана, заявил... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:30
2021-10-20T12:30
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* считает, что выполнило все необходимые условия для того, чтобы международное сообщество признало их законными властями Афганистана, заявил и.о. министра иностранных дел Амир Хан Муттаки, который в составе делегации прибыл в Россию на заседание "московского формата"."Почему они не должны признавать нас официально? Мы контролируем всю территорию Афганистана, и мы выполнили все условия и соответствуем всем стандартам как правительство", - сказал он журналистам.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20211020/afganistan-1755370084.html
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в мире, талибан, афганистан, россия
12:30 20.10.2021
 
Талибы считают, что соответствуют всем стандартам как правительство

Талибы считают, что выполнили все условия для признания их законными властями Афганистана

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредставители политического совета движения Талибан* по время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану
Представители политического совета движения Талибан* по время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* считает, что выполнило все необходимые условия для того, чтобы международное сообщество признало их законными властями Афганистана, заявил и.о. министра иностранных дел Амир Хан Муттаки, который в составе делегации прибыл в Россию на заседание "московского формата".
"Почему они не должны признавать нас официально? Мы контролируем всю территорию Афганистана, и мы выполнили все условия и соответствуем всем стандартам как правительство", - сказал он журналистам.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
Переговоры московского формата по Афганистану в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 12:22Захват власти в Афганистане талибами
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