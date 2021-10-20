https://ria.ru/20211020/afganistan-1755371581.html

Москва признательна талибам за возвращение россиян на родину, заявил Лавров

Москва признательна талибам за возвращение россиян на родину, заявил Лавров - РИА Новости, 20.10.2021

Москва признательна талибам за возвращение россиян на родину, заявил Лавров

Москва признательна талибам (движение "Талибан"*) за содействие возвращению на родину россиян из Афганистана в период смены власти, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T12:26

2021-10-20T12:26

2021-10-20T12:31

захват власти в афганистане талибами

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талибан

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сергей лавров

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва признательна талибам (движение "Талибан"*) за содействие возвращению на родину россиян из Афганистана в период смены власти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Признательны также за оказанное содействие в возвращении на родину россиян, которые оказались в Афганистане в период смены власти", - заявил Лавров.Заседание московского формата по Афганистану проходит в среду в Москве. В многосторонних консультациях принимают участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов во главе с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20211020/afganistan-1755346364.html

афганистан

москва

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в мире, талибан, афганистан, москва, сергей лавров, россия