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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211020/afganistan-1755371581.html
Москва признательна талибам за возвращение россиян на родину, заявил Лавров
Москва признательна талибам за возвращение россиян на родину, заявил Лавров - РИА Новости, 20.10.2021
Москва признательна талибам за возвращение россиян на родину, заявил Лавров
Москва признательна талибам (движение "Талибан"*) за содействие возвращению на родину россиян из Афганистана в период смены власти, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:26
2021-10-20T12:31
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
москва
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва признательна талибам (движение "Талибан"*) за содействие возвращению на родину россиян из Афганистана в период смены власти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Признательны также за оказанное содействие в возвращении на родину россиян, которые оказались в Афганистане в период смены власти", - заявил Лавров.Заседание московского формата по Афганистану проходит в среду в Москве. В многосторонних консультациях принимают участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов во главе с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20211020/afganistan-1755346364.html
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в мире, талибан, афганистан, москва, сергей лавров, россия
12:26 20.10.2021 (обновлено: 12:31 20.10.2021)
 
Москва признательна талибам за возвращение россиян на родину, заявил Лавров

Лавров поблагодарил талибов за содействие возвращения россиян из Афганистана

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва признательна талибам (движение "Талибан"*) за содействие возвращению на родину россиян из Афганистана в период смены власти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Признательны также за оказанное содействие в возвращении на родину россиян, которые оказались в Афганистане в период смены власти", - заявил Лавров.
Заседание московского формата по Афганистану проходит в среду в Москве. В многосторонних консультациях принимают участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов во главе с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Исламской Республике Афганистан Дмитрий Жирнов перед началом третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 11:10Захват власти в Афганистане талибами
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанМоскваСергей ЛавровРоссия
 
 
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