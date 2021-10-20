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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211020/afganistan-1755370084.html
Талибы заявили о приверженности своим обязательствам
Талибы заявили о приверженности своим обязательствам - РИА Новости, 20.10.2021
Талибы заявили о приверженности своим обязательствам
Движение "Талибан"* привержено обязательствам не допустить того, чтобы ситуация в Афганистане угрожала безопасности других стран, заявил и.о. министра... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:22
2021-10-20T12:58
в мире
талибан
афганистан
захват власти в афганистане талибами
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* привержено обязательствам не допустить того, чтобы ситуация в Афганистане угрожала безопасности других стран, заявил и.о. министра иностранных дел Амир Хан Муттаки, который в составе делегации прибыл в Россию на заседание московского формата."Первый раз за последние 45 лет, когда Афганистан защищён от угроз. И мы привержены обязательству не допустить того, чтобы территория Афганистана использовалась для того, чтобы угрожать безопасности других стран", - сказал он журналистам.Он также подчеркнул, что талибы практическими действиями доказали, что территория страны не будет использоваться против третьих стран.Талибы хотят хороших добрососедских отношений с региональными и другими странами, заявил вице-премьер правительства талибов Абдул Салам Ханафи на полях "московского формата" по афганскому урегулированию."Россия может сыграть положительную роль в обеспечении развития Афганистана", - добавил Ханафи.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20211020/afganistan-1755372303.html
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в мире, талибан, афганистан, россия
12:22 20.10.2021 (обновлено: 12:58 20.10.2021)
 
Талибы заявили о приверженности своим обязательствам

Талибы заявили о приверженности своим обязательствам в сфере безопасности других стран

© РИА Новости / Алексей КуденкоПереговоры московского формата по Афганистану в Москве
Переговоры московского формата по Афганистану в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* привержено обязательствам не допустить того, чтобы ситуация в Афганистане угрожала безопасности других стран, заявил и.о. министра иностранных дел Амир Хан Муттаки, который в составе делегации прибыл в Россию на заседание московского формата.
"Первый раз за последние 45 лет, когда Афганистан защищён от угроз. И мы привержены обязательству не допустить того, чтобы территория Афганистана использовалась для того, чтобы угрожать безопасности других стран", - сказал он журналистам.
Представители политического совета движения Талибан* по время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 12:30Захват власти в Афганистане талибами
Талибы считают, что соответствуют всем стандартам как правительство
Он также подчеркнул, что талибы практическими действиями доказали, что территория страны не будет использоваться против третьих стран.
Талибы хотят хороших добрососедских отношений с региональными и другими странами, заявил вице-премьер правительства талибов Абдул Салам Ханафи на полях "московского формата" по афганскому урегулированию.
"Мы не хотим ни для кого создавать проблем, хотим добрососедских отношений с соседями, хороших отношений со всеми региональными и межрегиональными странами", - сказал он журналистам.
"Россия может сыграть положительную роль в обеспечении развития Афганистана", - добавил Ханафи.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
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