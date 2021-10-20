https://ria.ru/20211020/afganistan-1755370084.html

Талибы заявили о приверженности своим обязательствам

Талибы заявили о приверженности своим обязательствам - РИА Новости, 20.10.2021

Талибы заявили о приверженности своим обязательствам

Движение "Талибан"* привержено обязательствам не допустить того, чтобы ситуация в Афганистане угрожала безопасности других стран, заявил и.о. министра... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T12:22

2021-10-20T12:22

2021-10-20T12:58

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* привержено обязательствам не допустить того, чтобы ситуация в Афганистане угрожала безопасности других стран, заявил и.о. министра иностранных дел Амир Хан Муттаки, который в составе делегации прибыл в Россию на заседание московского формата."Первый раз за последние 45 лет, когда Афганистан защищён от угроз. И мы привержены обязательству не допустить того, чтобы территория Афганистана использовалась для того, чтобы угрожать безопасности других стран", - сказал он журналистам.Он также подчеркнул, что талибы практическими действиями доказали, что территория страны не будет использоваться против третьих стран.Талибы хотят хороших добрососедских отношений с региональными и другими странами, заявил вице-премьер правительства талибов Абдул Салам Ханафи на полях "московского формата" по афганскому урегулированию."Россия может сыграть положительную роль в обеспечении развития Афганистана", - добавил Ханафи.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20211020/afganistan-1755372303.html

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в мире, талибан, афганистан, россия