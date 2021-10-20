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Сообщения об ухудшении жизни афганцев вызывают беспокойство, заявил Лавров
Сообщения об ухудшении жизни афганцев вызывают беспокойство, заявил Лавров - РИА Новости, 20.10.2021
Сообщения об ухудшении жизни афганцев вызывают беспокойство, заявил Лавров
Сообщения об ухудшении жизни простых афганцев вызывают беспокойство, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с талибами (движение "Талибан"*). РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:21
2021-10-20T12:21
2021-10-20T12:21
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сергей лавров
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Сообщения об ухудшении жизни простых афганцев вызывают беспокойство, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с талибами (движение "Талибан"*)."Сообщения об ухудшении условий жизни простых афганцев вызывают большую тревогу. Эксперты не исключают обострения гуманитарной обстановки, связанного с невозможностью значительной части афганского населения обеспечить себе сбалансированное пропитание", - заявил министр в начале заседания "Московского формата" консультаций по Афганистану.Москва рассчитывает, что представители афганской делегации поделятся информацией в ходе встречи в среду о текущем положении в гуманитарной сфере, добавил Лавров.В среду в РФ проходит встреча "Московского формата" по Афганистану, в которой участвуют представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов.Основными вопросами на встрече станут военно-политическая обстановка в Афганистане после того, как власть в стране взяли в руки талибы, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства. По итогам встречи в Москве планируется принять совместное заявление.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, талибан, афганистан, москва, сергей лавров, россия
Сообщения об ухудшении жизни афганцев вызывают беспокойство, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: сообщения об ухудшении жизни афганцев вызывают беспокойство