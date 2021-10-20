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Лавров призвал ООН к урегулированию ситуации в Афганистане
Лавров призвал ООН к урегулированию ситуации в Афганистане - РИА Новости, 20.10.2021
Лавров призвал ООН к урегулированию ситуации в Афганистане
Центральную роль в урегулировании ситуации в Афганистане должна играть ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:13
2021-10-20T12:13
2021-10-20T12:13
захват власти в афганистане талибами
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 20 окт- РИА Новости. Центральную роль в урегулировании ситуации в Афганистане должна играть ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Убеждены, что центральную координирующую роль в консолидации международных усилий на афганском направлении должна играть Организация Объединенных Наций. Надеюсь, что обнародованный по итогам сегодняшнего заседания коллективный призыв стран-участниц московского формата к руководству и всем членам ООН будет услышан и в обозримой перспективе мы получим соответствующую позитивную реакцию", - заявил Лавров.Заседание московского формата по Афганистану проходит в среду в Москве. В многосторонних консультациях принимают участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) во главе с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи.
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Лавров призвал ООН к урегулированию ситуации в Афганистане
Лавров: центральную роль в урегулировании ситуации в Афганистане должна играть ООН