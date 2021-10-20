https://ria.ru/20211020/afganistan-1755364377.html
Россия сожалеет, что США уклоняются от встреч по Афганистану, заявил Лавров
Россия сожалеет, что США уклоняются от встреч по Афганистану, заявил Лавров - РИА Новости, 20.10.2021
Россия сожалеет, что США уклоняются от встреч по Афганистану, заявил Лавров
Россия сожалеет, что США уклоняются от встреч по Афганистану в "Московском формате", сообщил, открывая встречу, глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:07
2021-10-20T12:07
2021-10-20T12:07
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия сожалеет, что США уклоняются от встреч по Афганистану в "Московском формате", сообщил, открывая встречу, глава МИД РФ Сергей Лавров."Выражаем сожаление по поводу неучастия на этот раз в мероприятии американских коллег. Обратили внимание, что США уже во второй раз подряд уклоняются от встречи в рамках расширенной тройки в составе "Россия, США, Китай, Пакистан ", - сказал он.Министр добавил: "Надеюсь, это не сопряжено с какими-то принципиальными проблемами".
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в мире, сша, пакистан, сергей лавров, россия
Россия сожалеет, что США уклоняются от встреч по Афганистану, заявил Лавров
Лавров: сожалеем, что США уклоняются от встреч по Афганистану в "Московском формате"