https://ria.ru/20211020/afganistan-1755360714.html
Лавров заявил о попытке террористов воспользоваться ситуацией в Афганистане
Лавров заявил о попытке террористов воспользоваться ситуацией в Афганистане - РИА Новости, 20.10.2021
Лавров заявил о попытке террористов воспользоваться ситуацией в Афганистане
Сложившееся положение дел в Афганистане пока нельзя назвать стабильным, и террористы пытаются этим воспользоваться, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:57
2021-10-20T11:57
2021-10-20T12:13
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754395929_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7445c527858faf5ac531a305ab5cc92.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Сложившееся положение дел в Афганистане пока нельзя назвать стабильным, и террористы пытаются этим воспользоваться, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Установившийся после 15 августа новый баланс сил в Афганистане, с одной стороны, не имеет альтернативы на обозримую перспективу. С другой стороны, отсутствие официального признания на международной арене, проблема в социально-экономической и финансовой сферах, гуманитарные вызовы, с которыми столкнулись новые власти в Кабуле, свидетельствуют о том, что сложившееся в стране положение дел пока нельзя назвать стабильным. Этим... пытаются воспользоваться многочисленные террористические группировки. В первую очередь "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, которые вновь пытаются поднимать голову, совершая дерзкие, кровавые вылазки в самых разных частях страны", - сказал Лавров на открытии третьего заседания московского формата по Афганистану в Москве.Во встрече участвуют представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов (движение "Талибан"*) во главе с замглавы правительства Афганистана Абдулом Саламом Ханафи.* Террористические организации, запрещенные в России
https://ria.ru/20210925/afganistan-1751745330.html
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754395929_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_338002cad8eaa69771b0d59bc7f0c210.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
11:57 20.10.2021 (обновлено: 12:13 20.10.2021)
Лавров заявил о попытке террористов воспользоваться ситуацией в Афганистане
Глава МИД Лавров заявил о попытке террористов воспользоваться ситуацией в Афганистане