https://ria.ru/20211020/afganistan-1755360714.html

Лавров заявил о попытке террористов воспользоваться ситуацией в Афганистане

Лавров заявил о попытке террористов воспользоваться ситуацией в Афганистане - РИА Новости, 20.10.2021

Лавров заявил о попытке террористов воспользоваться ситуацией в Афганистане

Сложившееся положение дел в Афганистане пока нельзя назвать стабильным, и террористы пытаются этим воспользоваться, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T11:57

2021-10-20T11:57

2021-10-20T12:13

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Сложившееся положение дел в Афганистане пока нельзя назвать стабильным, и террористы пытаются этим воспользоваться, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Установившийся после 15 августа новый баланс сил в Афганистане, с одной стороны, не имеет альтернативы на обозримую перспективу. С другой стороны, отсутствие официального признания на международной арене, проблема в социально-экономической и финансовой сферах, гуманитарные вызовы, с которыми столкнулись новые власти в Кабуле, свидетельствуют о том, что сложившееся в стране положение дел пока нельзя назвать стабильным. Этим... пытаются воспользоваться многочисленные террористические группировки. В первую очередь "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, которые вновь пытаются поднимать голову, совершая дерзкие, кровавые вылазки в самых разных частях страны", - сказал Лавров на открытии третьего заседания московского формата по Афганистану в Москве.Во встрече участвуют представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов (движение "Талибан"*) во главе с замглавы правительства Афганистана Абдулом Саламом Ханафи.* Террористические организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20210925/afganistan-1751745330.html

афганистан

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в мире, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров