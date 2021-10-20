11:52 20.10.2021 (обновлено: 13:13 20.10.2021)
Лавров оценил уровень взаимодействия с новыми властями Афганистана
Лавров: Россия удовлетворена нынешним уровнем взаимодействия с новыми властями Афганистана
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на шестой встрече министров иностранных дел, совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия удовлетворена нынешним уровнем взаимодействия с новыми властями Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы удовлетворены уровнем практического взаимодействия с афганскими властями, что позволяет на текущем этапе эффективно решать первостепенные задачи обеспечения безопасности проживающих в афганистане российских граждан, беспрепятственного функционирования нашего посольства в Кабуле, как собственно, и посольств других государств", - заявил министр в начале заседания московского формата консультаций по Афганистану.
В среду в РФ проходит встреча "московского формата" по Афганистану, в которой участвуют представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ).
Основными вопросами на встрече станут военно-политическая обстановка в Афганистане после того, как власть в стране взяли в руки талибы, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства. По итогам встречи в Москве планируется принять совместное заявление.