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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211020/afganistan-1755358913.html
Лавров оценил уровень взаимодействия с новыми властями Афганистана
Лавров оценил уровень взаимодействия с новыми властями Афганистана - РИА Новости, 20.10.2021
Лавров оценил уровень взаимодействия с новыми властями Афганистана
Россия удовлетворена нынешним уровнем взаимодействия с новыми властями Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:52
2021-10-20T13:13
афганистан
россия
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия удовлетворена нынешним уровнем взаимодействия с новыми властями Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В среду в РФ проходит встреча "московского формата" по Афганистану, в которой участвуют представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ).Основными вопросами на встрече станут военно-политическая обстановка в Афганистане после того, как власть в стране взяли в руки талибы, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства. По итогам встречи в Москве планируется принять совместное заявление.
https://ria.ru/20211020/afganistan-1755372303.html
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афганистан, россия, в мире, талибан, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
11:52 20.10.2021 (обновлено: 13:13 20.10.2021)
 
Лавров оценил уровень взаимодействия с новыми властями Афганистана

Лавров: Россия удовлетворена нынешним уровнем взаимодействия с новыми властями Афганистана

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на шестой встрече министров иностранных дел, совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на шестой встрече министров иностранных дел, совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия удовлетворена нынешним уровнем взаимодействия с новыми властями Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы удовлетворены уровнем практического взаимодействия с афганскими властями, что позволяет на текущем этапе эффективно решать первостепенные задачи обеспечения безопасности проживающих в афганистане российских граждан, беспрепятственного функционирования нашего посольства в Кабуле, как собственно, и посольств других государств", - заявил министр в начале заседания московского формата консультаций по Афганистану.

В среду в РФ проходит встреча "московского формата" по Афганистану, в которой участвуют представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ).
Основными вопросами на встрече станут военно-политическая обстановка в Афганистане после того, как власть в стране взяли в руки талибы, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства. По итогам встречи в Москве планируется принять совместное заявление.
Представители политического совета движения Талибан* по время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиАфганистанРоссияВ миреТалибанМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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