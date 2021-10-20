https://ria.ru/20211020/afganistan-1755358913.html

Лавров оценил уровень взаимодействия с новыми властями Афганистана

Лавров оценил уровень взаимодействия с новыми властями Афганистана - РИА Новости, 20.10.2021

Лавров оценил уровень взаимодействия с новыми властями Афганистана

Россия удовлетворена нынешним уровнем взаимодействия с новыми властями Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T11:52

2021-10-20T11:52

2021-10-20T13:13

афганистан

россия

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия удовлетворена нынешним уровнем взаимодействия с новыми властями Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В среду в РФ проходит встреча "московского формата" по Афганистану, в которой участвуют представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ).Основными вопросами на встрече станут военно-политическая обстановка в Афганистане после того, как власть в стране взяли в руки талибы, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства. По итогам встречи в Москве планируется принять совместное заявление.

https://ria.ru/20211020/afganistan-1755372303.html

афганистан

россия

москва

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афганистан, россия, в мире, талибан, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров