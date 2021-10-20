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Россия призвала талибов создать инклюзивное правительство
Россия призвала талибов создать инклюзивное правительство - РИА Новости, 20.10.2021
Россия призвала талибов создать инклюзивное правительство
Россия призывает талибов сформировать инклюзивное правительство с участием всех политических сил, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:51
2021-10-20T15:18
в мире
афганистан
россия
талибан
москва
сергей лавров
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия призывает талибов сформировать инклюзивное правительство с участием всех политических сил, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Задача достижения устойчивого мира в Афганистане по-прежнему актуальна", — сказал он на открытии третьего заседания московского формата по ситуации в стране.Во встрече участвуют представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов, в числе которой замглавы правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи."Выражаем сожаление по поводу неучастия на этот раз в мероприятии американских коллег. Обратили внимание, что США уже во второй раз подряд уклоняются от встречи в рамках расширенной тройки в составе "Россия, США, Китай, Пакистан ", — добавил Лавров.Он надеется, что Штаты готовы продолжать работать в этом направлении, а также что новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст поддержит итоги встреч в Москве. Дипломат заявил, что центральную роль в урегулировании должна играть ООН, в то время как Россия планирует задействовать свои возможности по линиям ОДКБ и ШОС.Лавров отметил, что ожидания, которые возлагались на прошлое правительство Афганистана во главе с бывшим президентом Ашрафом Гани, в деле национального примирения не оправдались. Теперь эта ответственность ложится на талибов, поскольку смена власти в стране — уже свершившийся факт.Он сообщил, что перед заседанием провел встречу с делегацией талибов, на которой они подробно обсудили необходимость грамотной социальной политики и соблюдения прав и свобод человека.Также глава МИД призвал мировое сообщество мобилизовать ресурсы для помощи Афганистану, в том числе для недопущения кризиса и купирования миграционных потоков, и добавил, что в ближайшее время Москва направит в страну партию гумпомощи."Сообщения об ухудшении условий жизни простых афганцев вызывают большую тревогу. Эксперты не исключают обострения гуманитарной обстановки, связанного с невозможностью значительной части афганского населения обеспечить себе сбалансированное пропитание", — подчеркнул министр.В августе на фоне вывода американского контингента "Талибан"* захватил власть в Афганистане, это вызвало гуманитарный, экономический и политический кризис, в соседние государства устремились потоки беженцев.*Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, афганистан, россия, талибан, москва, сергей лавров
11:51 20.10.2021 (обновлено: 15:18 20.10.2021)
 
Россия призвала талибов создать инклюзивное правительство

Лавров: Москва призвала талибов к созданию инклюзивного правительства в Афганистане

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Россия призывает талибов сформировать инклюзивное правительство с участием всех политических сил, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Задача достижения устойчивого мира в Афганистане по-прежнему актуальна", — сказал он на открытии третьего заседания московского формата по ситуации в стране.
Во встрече участвуют представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов, в числе которой замглавы правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи.
"Выражаем сожаление по поводу неучастия на этот раз в мероприятии американских коллег. Обратили внимание, что США уже во второй раз подряд уклоняются от встречи в рамках расширенной тройки в составе "Россия, США, Китай, Пакистан ", — добавил Лавров.
Расширенное заседание по вопросу мирного урегулирования в Афганистане - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 00:15
Переговоры по Афганистану в московском формате
Он надеется, что Штаты готовы продолжать работать в этом направлении, а также что новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст поддержит итоги встреч в Москве. Дипломат заявил, что центральную роль в урегулировании должна играть ООН, в то время как Россия планирует задействовать свои возможности по линиям ОДКБ и ШОС.
Лавров отметил, что ожидания, которые возлагались на прошлое правительство Афганистана во главе с бывшим президентом Ашрафом Гани, в деле национального примирения не оправдались. Теперь эта ответственность ложится на талибов, поскольку смена власти в стране — уже свершившийся факт.
"Отмечаем предпринимаемые им усилия по стабилизации военно-политической обстановки, налаживании деятельности государственного аппарата", — сказал министр.
Он сообщил, что перед заседанием провел встречу с делегацией талибов, на которой они подробно обсудили необходимость грамотной социальной политики и соблюдения прав и свобод человека.
Также глава МИД призвал мировое сообщество мобилизовать ресурсы для помощи Афганистану, в том числе для недопущения кризиса и купирования миграционных потоков, и добавил, что в ближайшее время Москва направит в страну партию гумпомощи.
"Сообщения об ухудшении условий жизни простых афганцев вызывают большую тревогу. Эксперты не исключают обострения гуманитарной обстановки, связанного с невозможностью значительной части афганского населения обеспечить себе сбалансированное пропитание", — подчеркнул министр.
В августе на фоне вывода американского контингента "Талибан"* захватил власть в Афганистане, это вызвало гуманитарный, экономический и политический кризис, в соседние государства устремились потоки беженцев.
*Запрещенная в России террористическая организация.
 
В миреАфганистанРоссияТалибанМоскваСергей Лавров
 
 
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