11:50 20.10.2021 (обновлено: 12:06 20.10.2021)
Искать виноватых в ситуации в Афганистане бессмысленно, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил о бессмысленности искать виноватых в ситуации в Афганистане
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Смена власти в Афганистане - свершившийся факт, Москва отмечает усилия талибов (движение "Талибан"*) по стабилизации обстановки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Теперь, после кардинального изменения ситуации на земле, уже бессмысленно искать виноватых в том, что так и не удалось достичь осязаемого результата в деле национального примирения", - сказал Лавров на III заседании Московского формата консультаций по Афганистану.
"Отмечу лишь, что ожидания, возлагавшиеся на республиканский лагерь, на прошлое правительство Афганистана во главе с бывшим президентом Ашрафом Гани - эти ожидания не оправдались. Сейчас у власти новая администрация. Этот свершившийся факт возлагает большую ответственность уже на движение талибов. Отмечаем предпринимаемые им усилия по стабилизации военно-политической обстановки, налаживании деятельности государственного аппарата", - отметил глава МИДРФ.
Заседание московского формата по Афганистану проходит в среду в Москве. В многосторонних консультациях принимают участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов во главе с замглавы правительства Абдулом Саламом Ханафи.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
* Террористическая организация, запрещенная в России