https://ria.ru/20211020/afganistan-1755346364.html
Талибы не обращались к России за военной помощью, заявил посол в Кабуле
Талибы не обращались к России за военной помощью, заявил посол в Кабуле - РИА Новости, 20.10.2021
Талибы не обращались к России за военной помощью, заявил посол в Кабуле
Талибы (движение "Талибан"*) не обращались к России за военной помощью, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:10
2021-10-20T11:10
2021-10-20T12:27
в мире
талибан
россия
дмитрий жирнов
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*) не обращались к России за военной помощью, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."Нет, об этом речи вообще нет", - сказал он журналистам.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20211019/taliby-1755200755.html
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в мире, талибан, россия, дмитрий жирнов
11:10 20.10.2021 (обновлено: 12:27 20.10.2021)
Талибы не обращались к России за военной помощью, заявил посол в Кабуле
Посол Дмитрий Жирнов заявил, что талибы не обращались к России за военной помощью