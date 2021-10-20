https://ria.ru/20211020/afganistan-1755346364.html

Талибы не обращались к России за военной помощью, заявил посол в Кабуле

Талибы не обращались к России за военной помощью, заявил посол в Кабуле - РИА Новости, 20.10.2021

Талибы не обращались к России за военной помощью, заявил посол в Кабуле

Талибы (движение "Талибан"*) не обращались к России за военной помощью, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T11:10

2021-10-20T11:10

2021-10-20T12:27

в мире

талибан

россия

дмитрий жирнов

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*) не обращались к России за военной помощью, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."Нет, об этом речи вообще нет", - сказал он журналистам.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20211019/taliby-1755200755.html

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2021

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в мире, талибан, россия, дмитрий жирнов