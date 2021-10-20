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Россия организует новый вывозной рейс из Афганистана

Россия организует новый вывозной рейс из Афганистана - РИА Новости, 20.10.2021

Россия организует новый вывозной рейс из Афганистана

Россия работает над организацией очередного вывозного рейса для граждан РФ из Афганистана, заявил журналистам посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T10:32

2021-10-20T10:32

2021-10-20T10:32

захват власти в афганистане талибами

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дмитрий жирнов

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия работает над организацией очередного вывозного рейса для граждан РФ из Афганистана, заявил журналистам посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов."Мы сейчас работаем над конкретной датой", - сказал посол.В среду в Москве проходит встреча московского формата по Афганистану, в которой участвуют представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов (движение "Талибан"*).Основными вопросами на встрече станут военно-политическая обстановка в Афганистане после того, как власть в стране взяли в руки талибы, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства. По итогам встречи в Москве планируется принять совместное заявление.* Террористическая организация, запрещенная в России

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в мире, талибан, афганистан, москва, россия, дмитрий жирнов