https://ria.ru/20211020/afganistan-1755335932.html
Россия организует новый вывозной рейс из Афганистана
Россия организует новый вывозной рейс из Афганистана - РИА Новости, 20.10.2021
Россия организует новый вывозной рейс из Афганистана
Россия работает над организацией очередного вывозного рейса для граждан РФ из Афганистана, заявил журналистам посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T10:32
2021-10-20T10:32
2021-10-20T10:32
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
москва
россия
дмитрий жирнов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747736896_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_82dc936d2150f59fa662d4a11dd36b6c.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия работает над организацией очередного вывозного рейса для граждан РФ из Афганистана, заявил журналистам посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов."Мы сейчас работаем над конкретной датой", - сказал посол.В среду в Москве проходит встреча московского формата по Афганистану, в которой участвуют представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов (движение "Талибан"*).Основными вопросами на встрече станут военно-политическая обстановка в Афганистане после того, как власть в стране взяли в руки талибы, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства. По итогам встречи в Москве планируется принять совместное заявление.* Террористическая организация, запрещенная в России
афганистан
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747736896_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_d84185a1b5e25699ed8bb147a315c60c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, талибан, афганистан, москва, россия, дмитрий жирнов
Россия организует новый вывозной рейс из Афганистана
Россия работает над организацией очередного вывозного рейса из Афганистана