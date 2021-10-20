https://ria.ru/20211020/afganistan-1755322070.html

Глава МВД Афганистана пообещал участки семьям террористов-смертников

Глава МВД Афганистана пообещал участки семьям террористов-смертников - РИА Новости, 20.10.2021

Глава МВД Афганистана пообещал участки семьям террористов-смертников

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана в правительстве талибов (движение "Талибан"*) Сараджуддин Хаккани вручил деньги и одежду... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T09:04

2021-10-20T09:04

2021-10-20T09:04

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана в правительстве талибов (движение "Талибан"*) Сараджуддин Хаккани вручил деньги и одежду родственникам погибших террористов-смертников, а также пообещал раздать этим семьям по земельному участку, сообщил представитель министерства Кари Саид Хости.Отмечается, что Хаккани провел эту встречу в одном из известнейших кабульских отелей - пятизвездочной гостинице Intercontinental, построенной еще при короле Захир-шахе для приема иноcтранных туристов. Хаккани высоко оценил "жертвы мучеников", назвав их "героями ислама и страны". "В конце встречи он раздал по 10 тысяч афгани (более 110 долларов) и одежду семьям... и пообещал для каждой земельный участок", - написал Хости в своем аккаунте в Twitter.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20211015/afganistan-1754815290.html

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд