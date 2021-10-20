https://ria.ru/20211020/aeroflot-1755403458.html
"Аэрофлот" купит 36,5 тысячи тонн мороженого для своих пассажиров
"Аэрофлот" купит 36,5 тысячи тонн мороженого для своих пассажиров - РИА Новости, 20.10.2021
"Аэрофлот" купит 36,5 тысячи тонн мороженого для своих пассажиров
"Аэрофлот" закупит 36,5 тысячи тонн ванильного мороженого для питания пассажиров рейсов компании, выполняемых из аэропорта "Шереметьево", следует из данных... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:21
2021-10-20T15:21
2021-10-20T15:21
туризм
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
новости - туризм
самолеты
авиакомпании
туристы
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145810/01/1458100120_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_d15667f0d5b91bd2ca5e40c02764ba32.jpg
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. "Аэрофлот" закупит 36,5 тысячи тонн ванильного мороженого для питания пассажиров рейсов компании, выполняемых из аэропорта "Шереметьево", следует из данных портала госзакупок.Согласно техзаданию объявленного конкурса, мороженое пломбир со вкусом "Ваниль" будет поставляться в пластиковых контейнерах весом в один килограмм каждый. Масса предназначена для формирования шариков, структура которых "должна быть равномерной, с велюровым (бархатистым) контуром", уточняет заказчик.Начальная (максимальная) цена договора заявлена в 10,4 миллиона рублей. Подведение итогов конкурса назначено на 26 ноября.
https://ria.ru/20210619/puteshestviya-1737616477.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145810/01/1458100120_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_1b4ade3c9eff8439966b77a1ecf239b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), аэрофлот, новости - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, туризм
"Аэрофлот" купит 36,5 тысячи тонн мороженого для своих пассажиров
"Аэрофлот" закупит 36,5 тысячи тонн ванильного мороженого для питания пассажиров на борту