https://ria.ru/20211020/abkhaziya-1755375364.html

В этом сезоне Абхазию посетило более 1,5 миллиона туристов

В этом сезоне Абхазию посетило более 1,5 миллиона туристов - РИА Новости, 20.10.2021

В этом сезоне Абхазию посетило более 1,5 миллиона туристов

Более 1,5 миллиона путешественников посетило Абхазию в нынешнем курортном сезоне, заявил министр туризма страны Теймураз Хишба. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T18:04

2021-10-20T18:04

2021-10-20T18:04

туризм

отдых

абхазия

новости - туризм

туристы

туризм

куда поехать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579705583_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_734714decbb575470b7cd3dc8525d9f7.jpg

СУХУМ, 20 окт — РИА Новости. Более 1,5 миллиона путешественников посетило Абхазию в нынешнем курортном сезоне, заявил министр туризма страны Теймураз Хишба."Это, безусловно, отражается на желании инвесторов сотрудничать с туристическим бизнесом. Мы намерены работать в этом направлении", — заявил Хишба на встрече с представителями бизнес-сообщества в Москве.Ранее министр рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон в Абхазии побил рекорд посещаемости за последние 30 лет. Для сравнения: за весь допандемийный 2019 год в республике побывало около 1,1 миллиона человек.

https://ria.ru/20211020/mistika-1755089445.html

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых, абхазия, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать