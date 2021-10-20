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В этом сезоне Абхазию посетило более 1,5 миллиона туристов
В этом сезоне Абхазию посетило более 1,5 миллиона туристов - РИА Новости, 20.10.2021
В этом сезоне Абхазию посетило более 1,5 миллиона туристов
Более 1,5 миллиона путешественников посетило Абхазию в нынешнем курортном сезоне, заявил министр туризма страны Теймураз Хишба. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:04
2021-10-20T18:04
2021-10-20T18:04
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СУХУМ, 20 окт — РИА Новости. Более 1,5 миллиона путешественников посетило Абхазию в нынешнем курортном сезоне, заявил министр туризма страны Теймураз Хишба."Это, безусловно, отражается на желании инвесторов сотрудничать с туристическим бизнесом. Мы намерены работать в этом направлении", — заявил Хишба на встрече с представителями бизнес-сообщества в Москве.Ранее министр рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон в Абхазии побил рекорд посещаемости за последние 30 лет. Для сравнения: за весь допандемийный 2019 год в республике побывало около 1,1 миллиона человек.
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отдых, абхазия, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать
В этом сезоне Абхазию посетило более 1,5 миллиона туристов
Министр туризма: В нынешнем курортном сезоне Абхазию посетило более 1,5 миллиона туристов