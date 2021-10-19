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Живописный променад у воды появился в Зеленограде
Живописный променад у воды появился в Зеленограде - РИА Новости, 19.10.2021
Живописный променад у воды появился в Зеленограде
Живописный променад у воды появился в Зеленограде, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:03
2021-10-19T15:03
2021-10-19T15:03
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Живописный променад у воды появился в Зеленограде, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале."Завершили благоустройство прибрежной зоны Нижнего Каменского пруда в районе Крюково ЗелАО: сделали новый пешеходный мостик, обустроили пикниковую зону с беседками и мангалами, разместили скамейки для отдыха, установили новые опоры освещения, привели в порядок газоны", - говорится в сообщении.В 2019 году в парковой зоне к западу от Нижнего Каменского пруда была сделана скейт-площадка, велодорожки, зоны для воркаута и детские площадки, отметили в департаменте.
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зеленоград, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Живописный променад у воды появился в Зеленограде, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.
"Завершили благоустройство прибрежной зоны Нижнего Каменского пруда в районе Крюково ЗелАО: сделали новый пешеходный мостик, обустроили пикниковую зону с беседками и мангалами, разместили скамейки для отдыха, установили новые опоры освещения, привели в порядок газоны", - говорится в сообщении.
В 2019 году в парковой зоне к западу от Нижнего Каменского пруда была сделана скейт-площадка, велодорожки, зоны для воркаута и детские площадки, отметили в департаменте.