https://ria.ru/20211019/zelenograd-1755211428.html

Живописный променад у воды появился в Зеленограде

Живописный променад у воды появился в Зеленограде - РИА Новости, 19.10.2021

Живописный променад у воды появился в Зеленограде

Живописный променад у воды появился в Зеленограде, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:03

2021-10-19T15:03

2021-10-19T15:03

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зеленоград

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Живописный променад у воды появился в Зеленограде, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале."Завершили благоустройство прибрежной зоны Нижнего Каменского пруда в районе Крюково ЗелАО: сделали новый пешеходный мостик, обустроили пикниковую зону с беседками и мангалами, разместили скамейки для отдыха, установили новые опоры освещения, привели в порядок газоны", - говорится в сообщении.В 2019 году в парковой зоне к западу от Нижнего Каменского пруда была сделана скейт-площадка, велодорожки, зоны для воркаута и детские площадки, отметили в департаменте.

https://realty.ria.ru/20211018/gaz-1754731125.html

зеленоград

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зеленоград, городское хозяйство москвы