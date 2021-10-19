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Защита главы "Биотэк" Шпигеля просит отпустить его под залог
Защита главы "Биотэк" Шпигеля просит отпустить его под залог - РИА Новости, 19.10.2021
Защита главы "Биотэк" Шпигеля просит отпустить его под залог
Защита главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, просит... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T22:20
2021-10-19T22:21
пензенская область
москва
владимир путин
борис шпигель
следственный комитет россии (ск рф)
матросская тишина
иван белозерцев
россия
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Защита главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, просит отпустить его под залог в 2 миллиона рублей из-за ухудшения здоровья и проблем с сердцем, сообщила РИА Новости его адвокат Виктория Бурковская."Мы сегодня подали в Басманный суд Москвы ходатайство об изменении меры пресечения на залог (2 миллиона рублей). Состояние здоровья Бориса Исааковича является критическим, это следует из результатов эхографического исследования, проведенного врачами больницы при "Матросской тишине". Со 2 по 29 сентября его состояние здоровья ухудшилось, патология аортального клапана сердца развилась до третьей степени, а второго митрального клапана - до второй", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что Шпигель последние два года до задержания находился дома под надзором бригады врачей. "Кроме того, ЕСПЧ сформулировал стандарты оценки и прямо указал, что нельзя оценивать формально, относится ли заболевание к перечню (заболеваний, препятствующих нахождению под стражей)", - заявила Бурковская.На проблемы со здоровьем Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта. Из-за ухудшения состояния 68-летнего коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине". Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", обещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент РФ Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.
https://ria.ru/20211013/vzyatki-1754359407.html
https://ria.ru/20211004/vzyatka-1753034963.html
пензенская область
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пензенская область, москва, владимир путин, борис шпигель, следственный комитет россии (ск рф), матросская тишина, иван белозерцев, россия
22:20 19.10.2021 (обновлено: 22:21 19.10.2021)
 
Защита главы "Биотэк" Шпигеля просит отпустить его под залог

Защита главы "Биотэк" Шпигеля просит отпустить его под залог из-за проблем со здоровьем

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГлава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео
Глава группы фармацевтических компаний Биотэк Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Защита главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, просит отпустить его под залог в 2 миллиона рублей из-за ухудшения здоровья и проблем с сердцем, сообщила РИА Новости его адвокат Виктория Бурковская.
"Мы сегодня подали в Басманный суд Москвы ходатайство об изменении меры пресечения на залог (2 миллиона рублей). Состояние здоровья Бориса Исааковича является критическим, это следует из результатов эхографического исследования, проведенного врачами больницы при "Матросской тишине". Со 2 по 29 сентября его состояние здоровья ухудшилось, патология аортального клапана сердца развилась до третьей степени, а второго митрального клапана - до второй", - сказала собеседница агентства.
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Она добавила, что Шпигель последние два года до задержания находился дома под надзором бригады врачей. "Кроме того, ЕСПЧ сформулировал стандарты оценки и прямо указал, что нельзя оценивать формально, относится ли заболевание к перечню (заболеваний, препятствующих нахождению под стражей)", - заявила Бурковская.
На проблемы со здоровьем Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта. Из-за ухудшения состояния 68-летнего коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине". Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", обещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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Пензенская областьМоскваВладимир ПутинБорис ШпигельСледственный комитет России (СК РФ)Матросская тишинаИван БелозерцевРоссия
 
 
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