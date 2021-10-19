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В Челябинске задержали подозреваемого в отравлении медведей в зоопарке
В Челябинске задержали подозреваемого в отравлении медведей в зоопарке - РИА Новости, 19.10.2021
В Челябинске задержали подозреваемого в отравлении медведей в зоопарке
Полиция установила и задержала жителя Челябинска, который подозревается в отравлении двух медведей в городском зоопарке, сообщили РИА Новости во вторник в... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T09:24
2021-10-19T12:45
происшествия
челябинск
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт – РИА Новости. Полиция установила и задержала жителя Челябинска, который подозревается в отравлении двух медведей в городском зоопарке, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-центре УМВД России по городу Челябинску.Как сообщала пресс-служба горадминистрации, 23 сентября ветеринарной службой челябинского зоопарка был зафиксирован факт отравления бурого медведя Степана и бурой медведицы Маши. По данным прокуратуры региона, согласно заключению эксперта, гибель животных наступила в результате отравления. По факту отравления 15 октября в отделе полиции "Центральный" УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель или увечье, совершенное в отношении нескольких животных)."Установлен и задержан местный житель, 1989 года рождения. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", - сказала собеседница агентства.Расследование уголовного дела продолжается, уточнила она. В полиции не смогли пояснить, назвал ли задержанный мотивы своего поступка, добавив, что полиция "работает".
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В челябинском зоопарке отравили медведей
В челябинском зоопарке несколько недель назад умерли два бурых медведя - Степан и Маша. Источник РИА Новости сообщил сейчас, что причиной отравления стал мышьяк - его нашли в печени у обоих животных. Полиция сообщила, что задержала подозреваемого в отравлении медведей, им оказался местный житель 1989 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники зоопарка, узнав информацию об умышленном отравлении, испытали шок, и теперь требуют справедливого наказания для мужчины. На видео Степан в последний раз (в марте этого года) выходит из зимней спячки.
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происшествия, челябинск, россия
09:24 19.10.2021 (обновлено: 12:45 19.10.2021)
 
В Челябинске задержали подозреваемого в отравлении медведей в зоопарке

В Челябинске задержали подозреваемого в отравлении двух погибших медведей в зоопарке

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт – РИА Новости. Полиция установила и задержала жителя Челябинска, который подозревается в отравлении двух медведей в городском зоопарке, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-центре УМВД России по городу Челябинску.
Как сообщала пресс-служба горадминистрации, 23 сентября ветеринарной службой челябинского зоопарка был зафиксирован факт отравления бурого медведя Степана и бурой медведицы Маши. По данным прокуратуры региона, согласно заключению эксперта, гибель животных наступила в результате отравления. По факту отравления 15 октября в отделе полиции "Центральный" УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель или увечье, совершенное в отношении нескольких животных).
"Установлен и задержан местный житель, 1989 года рождения. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", - сказала собеседница агентства.
Расследование уголовного дела продолжается, уточнила она. В полиции не смогли пояснить, назвал ли задержанный мотивы своего поступка, добавив, что полиция "работает".
Вход в Челябинский зоопарк - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 16:33
В Челябинске возбудили дело после отравления двух медведей в зоопарке
 
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