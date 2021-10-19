https://ria.ru/20211019/zabolevanie-1755241551.html

Случаи заболевания COVID-19 выросли до 42 тысяч в неделю, заявил Собянин

Случаи заболевания COVID-19 выросли до 42 тысяч в неделю, заявил Собянин - РИА Новости, 19.10.2021

Случаи заболевания COVID-19 выросли до 42 тысяч в неделю, заявил Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что по сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев COVID-19 в столице выросло в 4 раза – до 42 РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:37

2021-10-19T16:37

2021-10-19T16:52

распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что по сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев COVID-19 в столице выросло в 4 раза – до 42 тысяч случаев в неделю."В сентябре Москва вступила в новый период роста заболеваемости COVID-19. По сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев инфекции выросло в 4 раза – до 42 тысяч случаев в неделю", - говорится в блоге.

https://ria.ru/20211019/covid-19-1755210922.html

москва

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2021

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общество, москва, сергей собянин, коронавирус в россии