https://ria.ru/20211019/zabolevanie-1755241551.html
Случаи заболевания COVID-19 выросли до 42 тысяч в неделю, заявил Собянин
Случаи заболевания COVID-19 выросли до 42 тысяч в неделю, заявил Собянин - РИА Новости, 19.10.2021
Случаи заболевания COVID-19 выросли до 42 тысяч в неделю, заявил Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что по сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев COVID-19 в столице выросло в 4 раза – до 42 РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:37
2021-10-19T16:37
2021-10-19T16:52
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что по сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев COVID-19 в столице выросло в 4 раза – до 42 тысяч случаев в неделю."В сентябре Москва вступила в новый период роста заболеваемости COVID-19. По сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев инфекции выросло в 4 раза – до 42 тысяч случаев в неделю", - говорится в блоге.
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общество, москва, сергей собянин, коронавирус в россии
16:37 19.10.2021 (обновлено: 16:52 19.10.2021)
Случаи заболевания COVID-19 выросли до 42 тысяч в неделю, заявил Собянин
Собянин заявил, что случаи заболевания COVID-19 в Москве выросли до 42 тысяч в неделю