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Украинская красавица поставила радикалов на место
"Мисс Украина" резко ответила на критику из-за русского языка - РИА Новости, 19.10.2021
Украинская красавица поставила радикалов на место
Победительница украинского конкурса "Мисс Вселенная" Анна Неплях отреагировала на критику в свой адрес из-за использования русского языка при общении. Видео из... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T05:33
2021-10-19T10:09
в мире
украина
днепр (город)
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Победительница украинского конкурса "Мисс Вселенная" Анна Неплях отреагировала на критику в свой адрес из-за использования русского языка при общении. Видео из Instagram-stories модели опубликовал телеканал ICTV.Девушка из города Днепр завоевала титул "Мисс Украина Вселенная — 2021" 15 октября. Как сообщали украинские СМИ, после победы в конкурсе местные активисты начали критиковать ее в соцсетях за то, что в своих блогах она использует русский язык."За последние сутки я получила миллион обвинений в том, что я в своем блоге, где 90% аудитории русскоязычные, пишу посты и разговариваю на русском, так как не знаю украинского", — сказала Неплях на украинском языке.Она отметила, что в этом видео говорит по-украински, что показывает, как "можно выучить родной язык за сутки" и разговаривать "чисто и хорошо"."Также хочу подчеркнуть, что я как человек, который вырос в русскоязычной семье в городе, где 90% разговаривают на русском языке, заслуживаю уважения и того, чтобы самовыражаться на том языке, на котором мне удобно. Спасибо за понимание", — добавила победительница конкурса.С 2019 года на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно национального языка практически во всех сферах жизни. В стране регулярно происходят бытовые конфликты по этому поводу.
https://ria.ru/20211015/russkiy-1754764735.html
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в мире, украина, днепр (город)
05:33 19.10.2021 (обновлено: 10:09 19.10.2021)
 
"Мисс Украина" резко ответила на критику из-за русского языка

"Мисс Украина" Неплях ответила на критику радикалов из-за русского языка

© Фото : Miss Universe UkraineПобедительница украинского конкурса "Мисс Вселенная" Анна Неплях
Победительница украинского конкурса Мисс Вселенная Анна Неплях - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© Фото : Miss Universe Ukraine
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Победительница украинского конкурса "Мисс Вселенная" Анна Неплях отреагировала на критику в свой адрес из-за использования русского языка при общении. Видео из Instagram-stories модели опубликовал телеканал ICTV.
Девушка из города Днепр завоевала титул "Мисс Украина Вселенная — 2021" 15 октября. Как сообщали украинские СМИ, после победы в конкурсе местные активисты начали критиковать ее в соцсетях за то, что в своих блогах она использует русский язык.
"За последние сутки я получила миллион обвинений в том, что я в своем блоге, где 90% аудитории русскоязычные, пишу посты и разговариваю на русском, так как не знаю украинского", — сказала Неплях на украинском языке.
Она отметила, что в этом видео говорит по-украински, что показывает, как "можно выучить родной язык за сутки" и разговаривать "чисто и хорошо".
"Также хочу подчеркнуть, что я как человек, который вырос в русскоязычной семье в городе, где 90% разговаривают на русском языке, заслуживаю уважения и того, чтобы самовыражаться на том языке, на котором мне удобно. Спасибо за понимание", — добавила победительница конкурса.
С 2019 года на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно национального языка практически во всех сферах жизни. В стране регулярно происходят бытовые конфликты по этому поводу.
Телевизионная передача - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 16:21
Украинских ведущих "сломала" русская речь в эфире
 
В миреУкраинаДнепр (город)
 
 
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