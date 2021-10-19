https://ria.ru/20211019/yazyk-1755132881.html

Украинская красавица поставила радикалов на место

"Мисс Украина" резко ответила на критику из-за русского языка - РИА Новости, 19.10.2021

Украинская красавица поставила радикалов на место

Победительница украинского конкурса "Мисс Вселенная" Анна Неплях отреагировала на критику в свой адрес из-за использования русского языка при общении. Видео из... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T05:33

2021-10-19T05:33

2021-10-19T10:09

в мире

украина

днепр (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755142920_0:437:2048:1589_1920x0_80_0_0_7e2d34f6b4150ae070e59c0c0b56d559.jpg

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Победительница украинского конкурса "Мисс Вселенная" Анна Неплях отреагировала на критику в свой адрес из-за использования русского языка при общении. Видео из Instagram-stories модели опубликовал телеканал ICTV.Девушка из города Днепр завоевала титул "Мисс Украина Вселенная — 2021" 15 октября. Как сообщали украинские СМИ, после победы в конкурсе местные активисты начали критиковать ее в соцсетях за то, что в своих блогах она использует русский язык."За последние сутки я получила миллион обвинений в том, что я в своем блоге, где 90% аудитории русскоязычные, пишу посты и разговариваю на русском, так как не знаю украинского", — сказала Неплях на украинском языке.Она отметила, что в этом видео говорит по-украински, что показывает, как "можно выучить родной язык за сутки" и разговаривать "чисто и хорошо"."Также хочу подчеркнуть, что я как человек, который вырос в русскоязычной семье в городе, где 90% разговаривают на русском языке, заслуживаю уважения и того, чтобы самовыражаться на том языке, на котором мне удобно. Спасибо за понимание", — добавила победительница конкурса.С 2019 года на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно национального языка практически во всех сферах жизни. В стране регулярно происходят бытовые конфликты по этому поводу.

https://ria.ru/20211015/russkiy-1754764735.html

украина

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, днепр (город)