https://ria.ru/20211019/vyzov-1755211214.html
Космонавт, сыгравший пациента Пересильд, поделился впечатлениями от съемок
Космонавт, сыгравший пациента Пересильд, поделился впечатлениями от съемок - РИА Новости, 19.10.2021
Космонавт, сыгравший пациента Пересильд, поделился впечатлениями от съемок
Участие в съемках художественного фильма "Вызов" на Международной космической станции (МКС) - совместного проекта Первого канала и Роскосмоса - было интересным... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:35
2021-10-19T14:35
2021-10-19T14:35
культура
spacex
наса
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первый канал (телеканал)
олег новицкий
том круз
юлия пересильд
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Участие в съемках художественного фильма "Вызов" на Международной космической станции (МКС) - совместного проекта Первого канала и Роскосмоса - было интересным и приятным, рассказал космонавт Герой России Олег Новицкий.Новицкий в фильме играет роль космонавта, которому в космосе потребовалась операция. Ее проводит быстро подготовленная и отправленная на МКС врач-космонавт, роль которой исполняет актриса Юлия Пересильд.Космонавт считает, что участники "киноэкипажа" на МКС актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко во время полета на станцию показали высокий уровень подготовленности,"Я ребятам говорил откровенно, что изначально было предвзятое отношение к ним, но которое очень быстро изменилось, поскольку они действительно очень быстро включились в работу и показали свой высокий уровень подготовки благодаря специалистам ЦПК (Центра подготовки космонавтов - Прим. ред.). Проблем в бытовом плане на станции не создавали. И мы чувствовали себя с ними довольно комфортно", - сказал космонавт во время послеполетной пресс-конференции.При этом он не считает, что съемки фильма "Вызов" станут началом космической гонки в киноиндустрии."Я бы, наверное, не сказал, что это кинокосмическая гонка. Мы просто выполняли свою работу. Наверное, это все-таки приятно, что на наш экипаж выпала такая интересная миссия - и поучаствовать в съемках фильма, и помочь ребятам сделать хороший фильм. Но гонкой я бы это не назвал", - сказал Новицкий на пресс-конференции."Вызов" станет первой картиной в истории кинематографа, в которой профессиональная актриса снимется в космосе. НАСА и SpaceX собирались запустить в космос голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана, но отложили съемки.Новицкий возвратился с МКС на Землю 17 октября на корабле "Союз МС-18" вместе с режиссёром Климом Шипенко и Пересильд. В течение 12 дней на станции проходили первые в истории съемки художественного фильма в космосе. Сейчас они проходят реабилитацию в Центре подготовки космонавтов.
https://ria.ru/20211017/peresild-1754905148.html
https://ria.ru/20211019/vyzov-1755195986.html
https://ria.ru/20211019/vyzov-1755204903.html
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spacex, наса, роскосмос, первый канал (телеканал), олег новицкий, том круз, юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры, кино и сериалы, полет первого "киноэкипажа" в космос
Космонавт, сыгравший пациента Пересильд, поделился впечатлениями от съемок
Космонавт Олег Новицкий, сыгравший пациента Пересильд, поделился впечатлениями от съемок
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Участие в съемках художественного фильма "Вызов" на Международной космической станции (МКС) - совместного проекта Первого канала и Роскосмоса - было интересным и приятным, рассказал космонавт Герой России Олег Новицкий.
"Наверное, это все-таки приятно, что на наш экипаж, нашу экспедицию выпала такая интересная миссия - и поучаствовать в съемках фильма, и помочь ребятам сделать хороший фильм", - сказал он на послеполетной пресс-конференции.
Новицкий в фильме играет роль космонавта, которому в космосе потребовалась операция. Ее проводит быстро подготовленная и отправленная на МКС врач-космонавт, роль которой исполняет актриса Юлия Пересильд.
Космонавт считает, что участники "киноэкипажа" на МКС актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко во время полета на станцию показали высокий уровень подготовленности,
"Я ребятам говорил откровенно, что изначально было предвзятое отношение к ним, но которое очень быстро изменилось, поскольку они действительно очень быстро включились в работу и показали свой высокий уровень подготовки благодаря специалистам ЦПК (Центра подготовки космонавтов - Прим. ред.). Проблем в бытовом плане на станции не создавали. И мы чувствовали себя с ними довольно комфортно", - сказал космонавт во время послеполетной пресс-конференции.
При этом он не считает, что съемки фильма "Вызов" станут началом космической гонки в киноиндустрии.
"Я бы, наверное, не сказал, что это кинокосмическая гонка. Мы просто выполняли свою работу. Наверное, это все-таки приятно, что на наш экипаж выпала такая интересная миссия - и поучаствовать в съемках фильма, и помочь ребятам сделать хороший фильм. Но гонкой я бы это не назвал", - сказал Новицкий на пресс-конференции.
"Вызов" станет первой картиной в истории кинематографа, в которой профессиональная актриса снимется в космосе. НАСА и SpaceX собирались запустить в космос голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана, но отложили съемки.
Новицкий возвратился с МКС на Землю 17 октября на корабле "Союз МС-18" вместе с режиссёром Климом Шипенко и Пересильд. В течение 12 дней на станции проходили первые в истории съемки художественного фильма в космосе. Сейчас они проходят реабилитацию в Центре подготовки космонавтов.