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В Кремле оценили идею поголовных выплат за вакцинацию от коронавируса

В Кремле оценили идею поголовных выплат за вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 19.10.2021

В Кремле оценили идею поголовных выплат за вакцинацию от коронавируса

Поголовные выплаты россиянам за вакцинацию от коронавируса вряд ли возможны, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:07

2021-10-19T13:07

2021-10-19T13:07

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Поголовные выплаты россиянам за вакцинацию от коронавируса вряд ли возможны, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив при этом, что поощрения для граждан уже существуют - лотереи."Здесь, конечно, решать специалистам. Вы знаете, что в некоторых регионах практикуются различные лотереи, розыгрыши призов. Безусловно все методы хороши, чтобы увеличить количество вакцинированных. Но вряд ли здесь возможна какая-то поголовная оплата. … Никогда не слышал, чтобы кто-то о такой программе (поголовных выплатах - прим. ред.) говорил", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211019/kvartiry-1755137123.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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