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В Кремле оценили идею поголовных выплат за вакцинацию от коронавируса
В Кремле оценили идею поголовных выплат за вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 19.10.2021
В Кремле оценили идею поголовных выплат за вакцинацию от коронавируса
Поголовные выплаты россиянам за вакцинацию от коронавируса вряд ли возможны, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:07
2021-10-19T13:07
2021-10-19T13:07
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Поголовные выплаты россиянам за вакцинацию от коронавируса вряд ли возможны, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив при этом, что поощрения для граждан уже существуют - лотереи."Здесь, конечно, решать специалистам. Вы знаете, что в некоторых регионах практикуются различные лотереи, розыгрыши призов. Безусловно все методы хороши, чтобы увеличить количество вакцинированных. Но вряд ли здесь возможна какая-то поголовная оплата. … Никогда не слышал, чтобы кто-то о такой программе (поголовных выплатах - прим. ред.) говорил", - сказал Песков.
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россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Кремле оценили идею поголовных выплат за вакцинацию от коронавируса
Песков: поголовные выплаты за вакцинацию от коронавируса вряд ли возможны