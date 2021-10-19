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На встречу "московского формата" по Афганистану приедет делегация талибов

На встречу "московского формата" по Афганистану приедет делегация талибов - РИА Новости, 19.10.2021

На встречу "московского формата" по Афганистану приедет делегация талибов

В ходе заседания "московского формата" по Афганистану, которое пройдет 20 октября, участники обсудят военно-политическую обстановку в стране и формирование... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T10:14

2021-10-19T10:14

2021-10-19T10:22

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В ходе заседания "московского формата" по Афганистану, которое пройдет 20 октября, участники обсудят военно-политическую обстановку в стране и формирование инклюзивного правительства, в работе форума примут участие представители 10 стран региона, делегация талибов (движение "Талибан"*), а также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, заявили во вторник в МИД России."В мероприятии планируется участие представителей из 10 стран региона, а также высокопоставленной делегации движения талибов, представляющей Афганистан. С обращением к участникам заседания выступит министр иностранных дел Российской Федерации Лавров", - говорится в сообщении МИД РФ.В министерстве отметили, что в ходе встречи состоится "обсуждение перспектив развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства"."Будут также затронуты вопросы консолидации усилий международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране. По итогам заседания планируется принятие совместного заявления", - говорится в сообщении МИД.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20211015/afganistan-1754717876.html

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в мире, афганистан, россия, талибан, сергей лавров