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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211019/vstrecha-1755149663.html
На встречу "московского формата" по Афганистану приедет делегация талибов
На встречу "московского формата" по Афганистану приедет делегация талибов - РИА Новости, 19.10.2021
На встречу "московского формата" по Афганистану приедет делегация талибов
В ходе заседания "московского формата" по Афганистану, которое пройдет 20 октября, участники обсудят военно-политическую обстановку в стране и формирование... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T10:14
2021-10-19T10:22
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
россия
талибан
сергей лавров
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В ходе заседания "московского формата" по Афганистану, которое пройдет 20 октября, участники обсудят военно-политическую обстановку в стране и формирование инклюзивного правительства, в работе форума примут участие представители 10 стран региона, делегация талибов (движение "Талибан"*), а также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, заявили во вторник в МИД России."В мероприятии планируется участие представителей из 10 стран региона, а также высокопоставленной делегации движения талибов, представляющей Афганистан. С обращением к участникам заседания выступит министр иностранных дел Российской Федерации Лавров", - говорится в сообщении МИД РФ.В министерстве отметили, что в ходе встречи состоится "обсуждение перспектив развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства"."Будут также затронуты вопросы консолидации усилий международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране. По итогам заседания планируется принятие совместного заявления", - говорится в сообщении МИД.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, афганистан, россия, талибан, сергей лавров
10:14 19.10.2021 (обновлено: 10:22 19.10.2021)
 
На встречу "московского формата" по Афганистану приедет делегация талибов

В заседании "московского формата" по Афганистану примут участие представители талибов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В ходе заседания "московского формата" по Афганистану, которое пройдет 20 октября, участники обсудят военно-политическую обстановку в стране и формирование инклюзивного правительства, в работе форума примут участие представители 10 стран региона, делегация талибов (движение "Талибан"*), а также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, заявили во вторник в МИД России.
"В мероприятии планируется участие представителей из 10 стран региона, а также высокопоставленной делегации движения талибов, представляющей Афганистан. С обращением к участникам заседания выступит министр иностранных дел Российской Федерации Лавров", - говорится в сообщении МИД РФ.
В министерстве отметили, что в ходе встречи состоится "обсуждение перспектив развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства".
"Будут также затронуты вопросы консолидации усилий международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране. По итогам заседания планируется принятие совместного заявления", - говорится в сообщении МИД.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
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