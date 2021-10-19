16:12 19.10.2021 (обновлено: 17:10 19.10.2021)
"НАТО создали для войны с вами". Британцы оценили решение России по альянсу
Читатели британских изданий напомнили России о главной цели НАТО после решения по альянсу
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британские курсанты Королевской военной академии во время учений
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Читатели британских изданий Express и Daily Mail оценили решение России приостановить работу своего представительства при НАТО.
"Как будто нам не все равно. Вся суть НАТО заключалась в том, чтобы противостоять России", — написал BoatyMcboatface.
"Любой русский, который работает за границей и представляет свою страну, — шпионит. Это же очевидно", — убежден Philip.
"Сотрудники и шпионы альянса должны покинуть Россию. Если НАТО хочет связаться с Москвой, пусть оставит сообщение на автоответчике. Но только в рабочие дни", — пошутил RB3445.
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"Очнитесь, наш главный враг — это Китай!" — считает Pinus elliottii.
"Да не нужно шпионить. Просто зайдите на официальный сайт НАТО и скачайте все секретные планы, которые выложил Генштаб американской армии", — сыронизировал Billy Brick.
Как ранее подчеркнул глава МИД Сергей Лавров после высылки российских дипломатов, Североатлантический альянс не заинтересован в диалоге. Он отметил, что страна была готова к переговорам с военным блоком, однако НАТО игнорирует Москву.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отзыв аккредитации у сотрудников российской миссии не связан с каким-либо происшествием, однако в организации "чувствуют, что дипломаты выполняли задачи, которые не соответствуют их статусу".