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Мы создали НАТО для войны с вами. Британцы отреагировали на решение России по альянсу
"НАТО создали для войны с вами". Британцы оценили решение России по альянсу - РИА Новости, 19.10.2021
Мы создали НАТО для войны с вами. Британцы отреагировали на решение России по альянсу
Читатели британских изданий Express и Daily Mail оценили решение России приостановить работу своего представительства при НАТО. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:12
2021-10-19T17:10
политика
сша
йенс столтенберг
китай
великобритания
нато
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Читатели британских изданий Express и Daily Mail оценили решение России приостановить работу своего представительства при НАТО."Любой русский, который работает за границей и представляет свою страну, — шпионит. Это же очевидно", — убежден Philip."Сотрудники и шпионы альянса должны покинуть Россию. Если НАТО хочет связаться с Москвой, пусть оставит сообщение на автоответчике. Но только в рабочие дни", — пошутил RB3445."США, похоже, делают все, чтобы Москва и Пекин сформировали коалицию. Интересно, подтолкнут ли они туда еще и Иран?" — задался вопросом Rob Fraser."Очнитесь, наш главный враг — это Китай!" — считает Pinus elliottii.Как ранее подчеркнул глава МИД Сергей Лавров после высылки российских дипломатов, Североатлантический альянс не заинтересован в диалоге. Он отметил, что страна была готова к переговорам с военным блоком, однако НАТО игнорирует Москву.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отзыв аккредитации у сотрудников российской миссии не связан с каким-либо происшествием, однако в организации "чувствуют, что дипломаты выполняли задачи, которые не соответствуют их статусу".
https://ria.ru/20211018/otkat-1755104070.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211019/nato-1755202703.html
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политика, сша, йенс столтенберг, китай, великобритания, нато, сергей лавров, россия
16:12 19.10.2021 (обновлено: 17:10 19.10.2021)
 
"НАТО создали для войны с вами". Британцы оценили решение России по альянсу

Читатели британских изданий напомнили России о главной цели НАТО после решения по альянсу

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британские курсанты Королевской военной академии во время учений
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Читатели британских изданий Express и Daily Mail оценили решение России приостановить работу своего представительства при НАТО.
"Как будто нам не все равно. Вся суть НАТО заключалась в том, чтобы противостоять России", — написал BoatyMcboatface.
"Любой русский, который работает за границей и представляет свою страну, — шпионит. Это же очевидно", — убежден Philip.
"Сотрудники и шпионы альянса должны покинуть Россию. Если НАТО хочет связаться с Москвой, пусть оставит сообщение на автоответчике. Но только в рабочие дни", — пошутил RB3445.
Хорватские военные, входящие в состав одной из четырех боевых групп расширенного присутствия НАТО в Балтийском регионе, во время учений на территории Польши - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 19:43
В США предупредили о резком откате НАТО на Запад из-за России
"США, похоже, делают все, чтобы Москва и Пекин сформировали коалицию. Интересно, подтолкнут ли они туда еще и Иран?" — задался вопросом Rob Fraser.
"Очнитесь, наш главный враг — это Китай!" — считает Pinus elliottii.
"Да не нужно шпионить. Просто зайдите на официальный сайт НАТО и скачайте все секретные планы, которые выложил Генштаб американской армии", — сыронизировал Billy Brick.
Как ранее подчеркнул глава МИД Сергей Лавров после высылки российских дипломатов, Североатлантический альянс не заинтересован в диалоге. Он отметил, что страна была готова к переговорам с военным блоком, однако НАТО игнорирует Москву.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отзыв аккредитации у сотрудников российской миссии не связан с каким-либо происшествием, однако в организации "чувствуют, что дипломаты выполняли задачи, которые не соответствуют их статусу".
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
Вчера, 14:06В мире
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ПолитикаСШАЙенс СтолтенбергКитайВеликобританияНАТОСергей ЛавровРоссия
 
 
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