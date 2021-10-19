https://ria.ru/20211019/voyna-1755235425.html

Мы создали НАТО для войны с вами. Британцы отреагировали на решение России по альянсу

"НАТО создали для войны с вами". Британцы оценили решение России по альянсу - РИА Новости, 19.10.2021

Мы создали НАТО для войны с вами. Британцы отреагировали на решение России по альянсу

Читатели британских изданий Express и Daily Mail оценили решение России приостановить работу своего представительства при НАТО. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:12

2021-10-19T16:12

2021-10-19T17:10

политика

сша

йенс столтенберг

китай

великобритания

нато

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Читатели британских изданий Express и Daily Mail оценили решение России приостановить работу своего представительства при НАТО."Любой русский, который работает за границей и представляет свою страну, — шпионит. Это же очевидно", — убежден Philip."Сотрудники и шпионы альянса должны покинуть Россию. Если НАТО хочет связаться с Москвой, пусть оставит сообщение на автоответчике. Но только в рабочие дни", — пошутил RB3445."США, похоже, делают все, чтобы Москва и Пекин сформировали коалицию. Интересно, подтолкнут ли они туда еще и Иран?" — задался вопросом Rob Fraser."Очнитесь, наш главный враг — это Китай!" — считает Pinus elliottii.Как ранее подчеркнул глава МИД Сергей Лавров после высылки российских дипломатов, Североатлантический альянс не заинтересован в диалоге. Он отметил, что страна была готова к переговорам с военным блоком, однако НАТО игнорирует Москву.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отзыв аккредитации у сотрудников российской миссии не связан с каким-либо происшествием, однако в организации "чувствуют, что дипломаты выполняли задачи, которые не соответствуют их статусу".

https://ria.ru/20211018/otkat-1755104070.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211019/nato-1755202703.html

сша

китай

великобритания

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сша, йенс столтенберг, китай, великобритания, нато, сергей лавров, россия