https://ria.ru/20211019/voyna-1755233730.html
США обвинили Россию в "развязывании" войны в Донбассе
Глава Пентагона обвинил Россию в начале войны в Донбассе - РИА Новости, 19.10.2021
США обвинили Россию в "развязывании" войны в Донбассе
Министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга с украинским коллегой Андреем Тараном обвинил Россию в начале войны в Донбассе. Его цитирует агентство УНИАН. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:14
2021-10-19T16:14
2021-10-19T16:14
в мире
украина
сша
донбасс
ллойд остин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54b3d894fa5c0cb715c64bd889fff4fc.jpg
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга с украинским коллегой Андреем Тараном обвинил Россию в начале войны в Донбассе. Его цитирует агентство УНИАН.Он также отметил, что Россия "начала нарушать территориальную целостность и суверенитет" Украины. Кроме того, Остин пообещал Киеву поддержку в вопросе защиты страны.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Страны Запада поддержали Киев в противостоянии с Москвой и ввели против нее санкции.Кремль неоднократно подчеркивал, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений. При этом замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва будет вынуждена защитить жителей Донбасса, если украинские силовики начнут массовое уничтожение населения региона.
https://ria.ru/20210930/kuleba-1752422625.html
https://ria.ru/20210930/nato-1752567389.html
украина
сша
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653734_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5baa90642140db70e2ae31132115970e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, донбасс, ллойд остин, россия
Глава Пентагона обвинил Россию в начале войны в Донбассе
Глава Пентагона Остин обвинил Россию в начале войны в Донбассе