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США обвинили Россию в "развязывании" войны в Донбассе

Глава Пентагона обвинил Россию в начале войны в Донбассе - РИА Новости, 19.10.2021

США обвинили Россию в "развязывании" войны в Донбассе

Министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга с украинским коллегой Андреем Тараном обвинил Россию в начале войны в Донбассе. Его цитирует агентство УНИАН. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:14

2021-10-19T16:14

2021-10-19T16:14

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга с украинским коллегой Андреем Тараном обвинил Россию в начале войны в Донбассе. Его цитирует агентство УНИАН.Он также отметил, что Россия "начала нарушать территориальную целостность и суверенитет" Украины. Кроме того, Остин пообещал Киеву поддержку в вопросе защиты страны.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Страны Запада поддержали Киев в противостоянии с Москвой и ввели против нее санкции.Кремль неоднократно подчеркивал, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений. При этом замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва будет вынуждена защитить жителей Донбасса, если украинские силовики начнут массовое уничтожение населения региона.

https://ria.ru/20210930/kuleba-1752422625.html

https://ria.ru/20210930/nato-1752567389.html

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в мире, украина, сша, донбасс, ллойд остин, россия